Самолёт из Уфы не смог долететь до Омска

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Воздушное судно Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» вчера должно было доставить пассажиров из Уфы в Омск, однако после взлёта вынуждено было вернуться на полосу.
Как сообщает телеграм-канала Aviaincident, летательный аппарат взлетел из аэропорта Уфа по рейсу КВ-9441 (Уфа — Омск). Однако через некоторое время командир воздушного судна принял решение о возвращении из-за технической неисправности. Что стало причиной неудачи, устанавливает транспортная прокуратура.
По данным «Башинформа», на борту было 20 пассажиров и 6 членов команды. Посадка на взлётно-посадочной полосе произошла успешно, никто не пострадал. В аэропорту Уфа работает помощник Уфимского транспортного прокурора, который устанавливает причину произошедшего и контролирует соблюдение прав пассажиров.
Если будут найдены основания, надзорному ведомству придётся применять меры прокурорского реагирования.
За последний месяц это уже третий инцидент с самолётами, совершающими рейс в Омск.