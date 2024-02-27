Самолёт из Уфы не смог долететь до Омска

По данным «Башинформа», на борту было 20 пассажиров и 6 членов команды. Посадка на взлётно-посадочной полосе произошла успешно, никто не пострадал. В аэропорту Уфа работает помощник Уфимского транспортного прокурора, который устанавливает причину произошедшего и контролирует соблюдение прав пассажиров.