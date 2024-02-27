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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Технические неполадки помешали самолёты из Уфы долететь до Омска

Самолёт из Уфы не смог долететь до Омска

27 февраля 2024, 03:42
Фото: 1MI

Технические неполадки помешали самолёты из Уфы долететь до Омска

Это уже третий за месяц случай задержки рейса между двумя городами.

Воздушное судно Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» вчера должно было доставить пассажиров из Уфы в Омск, однако после взлёта вынуждено было вернуться на полосу.

Как сообщает телеграм-канала Aviaincident, летательный аппарат взлетел из аэропорта Уфа по рейсу КВ-9441 (Уфа — Омск). Однако через некоторое время командир воздушного судна принял решение о возвращении из-за технической неисправности. Что стало причиной неудачи, устанавливает транспортная прокуратура.

По данным «Башинформа», на борту было 20 пассажиров и 6 членов команды. Посадка на взлётно-посадочной полосе произошла успешно, никто не пострадал. В аэропорту Уфа работает помощник Уфимского транспортного прокурора, который устанавливает причину произошедшего и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Если будут найдены основания, надзорному ведомству придётся применять меры прокурорского реагирования.

За последний месяц это уже третий инцидент с самолётами, совершающими рейс в Омск.

Самолёт из Уфы не смог вовремя вылететь в Омск
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#Общество#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Транспорт#Омск#Идэль Гумеров#Задержка самолёта
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