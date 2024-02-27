Самогонный аппарат едва не убил жителей Башкирии

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В госкомитете РБ по ЧС отметили, что в последние годы к домашнему самогону возрос интерес. В ведомстве назвали это не только атрибутом застолий, но и хобби. Кроме возросшего спроса участились и случаи трагедий с самогонными аппаратами.
В центр обработки вызовов поступило сообщение о том, что в Стерлитамаке произошла разгерметизация самогонного аппарата. Пожара не случилось, но в квартире выбило стекла.
Погибших и пострадавших не зарегистрировали. Однако имуществу нанесен существенный ущерб.
С жителями Башкирии поделились лайфхаком — нельзя совмещать процесс выгонки и потребления. То есть делать напиток и употреблять его не рекомендуется, ведь притупляется внимание и бдительность.