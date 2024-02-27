mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Самогонный аппарат едва не убил жителей Башкирии

27 февраля 2024, 16:32

Окна квартиры в Башкирии выбило взрывом самогонного аппарата

Накануне днем, 26 февраля, в Стерлитамаке произошел взрыв в одном из домов по улице Либнехта. Все случилось из-за самогонного аппарата.

В госкомитете РБ по ЧС отметили, что в последние годы к домашнему самогону возрос интерес. В ведомстве назвали это не только атрибутом застолий, но и хобби. Кроме возросшего спроса участились и случаи трагедий с самогонными аппаратами.

В центр обработки вызовов поступило сообщение о том, что в Стерлитамаке произошла разгерметизация самогонного аппарата. Пожара не случилось, но в квартире выбило стекла.

Погибших и пострадавших не зарегистрировали. Однако имуществу нанесен существенный ущерб.

С жителями Башкирии поделились лайфхаком — нельзя совмещать процесс выгонки и потребления. То есть делать напиток и употреблять его не рекомендуется, ведь притупляется внимание и бдительность.

В Башкирии при взрыве самогонного аппарата в жилом доме пострадали мужчина и женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
За «драку» учениц школа в Башкирии может заплатить 100 тысяч рублейВ Башкирии в последний путь проводили мужчин, погибших на СВОВ Стерлитамаке заполыхал торговый павильон
#Происшествия#Стерлитамак#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
Подпишитесь
Офицер из Башкирии пытался спасти бойцов, но сам погиб на СВО
Сегодня, 11:13
Блогеру-дрифтеру вернули BMW после ДТП в центре Уфы
Сегодня, 15:31
Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе
Сегодня, 14:09
За «драку» учениц школа в Башкирии может заплатить 100 тысяч рублей
Сегодня, 15:04
Жители Башкирии не платят ипотеку по 25 лет
Сегодня, 14:33
В Башкирии придумали новый штраф в День Победы
Сегодня, 13:54