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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Два сотрудника Духовного управления мусульман Башкирии подали иск к руководству

Работники Духовного управления мусульман Башкирии отстаивают свои права

27 февраля 2024, 08:37

Два сотрудника Духовного управления мусульман Башкирии подали иск к руководству

Общая сумма претензий превышает 1,5 млн рублей.

Два бывших служащих Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) обратились в Калининский районный суд Уфы с требованиями вернуть задолженность по зарплате. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Уфа" со ссылкой на адвоката Артура Байгазакова.

На долги по зарплате пожаловались экс-бухгалтер Минзаля Сафиуллина и экс-администратор Рамиль Васелькарамов. Первая считает, что ДУМ РБ задолжало ей 1,1 млн рублей с сентября 2019 по май 2021 года. Вместе с компенсациями за неиспользованный отпуск и процент по задержкам зарплаты Минзаля Сафиуллина требует дополнительные 235 тыс рублей.

Претензии Рамиля Васелькарамова скромнее - ему не платили зарплату с сентября по декабрь 2020 года. За этот период накопилось 165,6 тыс рублей долга. С компенсациями эта сумма достигнет 171,6 тыс рублей.

Ранее мы рассказывали о том, как часто в Башкирии работники жалуются на нарушения их прав. Кроме того, мы составили антирейтинг работодателей по жалобам сотрудников.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Долги по зарплате#Трудовой Кодекс#Идэль Гумеров#Духовное управление мусульман Башкирии#Права рабочих#Невыплата зарплаты
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