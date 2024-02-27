Работники Духовного управления мусульман Башкирии отстаивают свои права

На долги по зарплате пожаловались экс-бухгалтер Минзаля Сафиуллина и экс-администратор Рамиль Васелькарамов. Первая считает, что ДУМ РБ задолжало ей 1,1 млн рублей с сентября 2019 по май 2021 года. Вместе с компенсациями за неиспользованный отпуск и процент по задержкам зарплаты Минзаля Сафиуллина требует дополнительные 235 тыс рублей.