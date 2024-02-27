Работники Духовного управления мусульман Башкирии отстаивают свои права

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Два бывших служащих Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) обратились в Калининский районный суд Уфы с требованиями вернуть задолженность по зарплате. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Уфа" со ссылкой на адвоката Артура Байгазакова.
На долги по зарплате пожаловались экс-бухгалтер Минзаля Сафиуллина и экс-администратор Рамиль Васелькарамов. Первая считает, что ДУМ РБ задолжало ей 1,1 млн рублей с сентября 2019 по май 2021 года. Вместе с компенсациями за неиспользованный отпуск и процент по задержкам зарплаты Минзаля Сафиуллина требует дополнительные 235 тыс рублей.
Претензии Рамиля Васелькарамова скромнее - ему не платили зарплату с сентября по декабрь 2020 года. За этот период накопилось 165,6 тыс рублей долга. С компенсациями эта сумма достигнет 171,6 тыс рублей.
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