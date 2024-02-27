Полиция прокомментировала нападение на автомобиль в Уфе

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан прокомментировала нападение на автомобиль, припаркованный в одном из дворов в Уфе. По словам представителя ведомства, в отдел полиции поступило заявление о преступных действиях.
Напомним, 25 февраля трое молодых людей разбили автомобиль с использованием подручных средств — они целенаправленно били по капоту, багажнику, крыше и стёклам машины. Хозяйкой автомобиля является многодетная мать-одиночка.
Инцидентом занимаются органы правопорядка. Редакции Mkset.ru в пресс-службе МВД пояснили, что заявление о происшествии поступило в отдел полиции №4 МВД России по городу Уфе.
— В данный момент ведется проверка по факту порчи чужого имущества.
Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения для изучения и установления лиц, участвовавших в нападении.