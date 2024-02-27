mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Полиция прокомментировала нападение на автомобиль в Уфе

Полиция прокомментировала нападение на автомобиль в Уфе

27 февраля 2024, 05:52
В МВД поступило заявление о порче чужого имущества. Неизвестные ночью разбили автомобиль, стоявший в уфимском дворе. Мотивы преступников неизвестны.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан прокомментировала нападение на автомобиль, припаркованный в одном из дворов в Уфе. По словам представителя ведомства, в отдел полиции поступило заявление о преступных действиях.

Напомним, 25 февраля трое молодых людей разбили автомобиль с использованием подручных средств — они целенаправленно били по капоту, багажнику, крыше и стёклам машины. Хозяйкой автомобиля является многодетная мать-одиночка.

«Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке
Узнать подробнее

Инцидентом занимаются органы правопорядка. Редакции Mkset.ru в пресс-службе МВД пояснили, что заявление о происшествии поступило в отдел полиции №4 МВД России по городу Уфе.

— В данный момент ведется проверка по факту порчи чужого имущества.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения для изучения и установления лиц, участвовавших в нападении.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Полиция#Мвд#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Может привести к анемии»: в Салавате содержание вредного вещества превышено в 3 раза
Сегодня, 03:00
Самолёт из Уфы не смог долететь до Омска
Сегодня, 03:42
Видео. «Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке
Сегодня, 05:09
В Башкирии появится химзавод за 54 млрд рублей
Вчера, 17:10
В Уфе откроют парильни за 600 млн рублей
Вчера, 16:55
В Башкирии рэпер и его мать погибли от угарного газа
Вчера, 16:41