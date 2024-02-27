Педиатр Троицкая рассказала, при каких симптомах у ребенка нужно вызвать врача на дом

Еще один случай, когда нужно вызвать врача на дом, — это нарушения дыхания. Если у ребенка появились хрипы или свисты при дыхании, учащенное или шумное дыхание, то это может быть серьезным симптомом. Врач проведет осмотр, измерит частоту дыхания и уровень кислорода в крови, чтобы определить причину и помочь ребенку.