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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Педиатр Троицкая рассказала, при каких симптомах у ребенка нужно вызвать врача на дом

Педиатр Троицкая рассказала, при каких симптомах у ребенка нужно вызвать врача на дом

27 февраля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
Когда у ребенка появляются симптомы болезни, родители всегда беспокоятся. Они не могут самостоятельно определить, насколько они серьезны. Педиатр «СМ-Клиника» Екатерина Троицкая рассказала, что есть несколько случаев, когда лучше вызвать врача на дом.

Одним из таких случаев является повышение температуры тела. Если температура выше 37,5 градусов и она не падает после приема жаропонижающего препарата или если температура держится высокой более трех дней, то это повод вызвать врача домой. Педиатр сможет проверить правильность измерения температуры, помочь выбрать правильную дозировку препаратов и подсказать альтернативные способы снижения температуры, пишут «Известия».

Еще один случай, когда нужно вызвать врача на дом, — это нарушения дыхания. Если у ребенка появились хрипы или свисты при дыхании, учащенное или шумное дыхание, то это может быть серьезным симптомом. Врач проведет осмотр, измерит частоту дыхания и уровень кислорода в крови, чтобы определить причину и помочь ребенку.

Также при рвоте и диарее у ребенка нужно обратиться к специалисту. Это может быть проявлением разных заболеваний. При частой рвоте и жидком стуле ребенок теряет много жидкости и микроэлементов, что может вызвать серьезные осложнения. Врач поможет выбрать препараты для остановки рвоты и диареи, а также восстановления водно-электролитного баланса.

Если на коже появляются необычные высыпания, то это также требует осмотра педиатром на дому. Высыпания могут быть признаком серьезных инфекций или острой аллергической реакции.

Боли в животе — еще один симптом, который требует осмотра педиатром на дому. Врач должен исключить острое заболевание, которое может потребовать немедленного вмешательства или даже хирургической помощи.

Осмотр на дому также рекомендуется, если ребенок ощущает общее неудобство. Это может быть слабость, вялость, повышенная утомляемость, изменение поведения, снижение или полное отсутствие аппетита.

Когда ребенок болеет и ему плохо, вызов врача на дом является приоритетным. Врач сможет быстро и эффективно оказать помощь, провести необходимые исследования и назначить правильное лечение. Осмотр на дому также избавляет от необходимости транспортировки ребенка и контакта с другими больными.

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