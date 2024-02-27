Очистные сооружения уфимских НПЗ очистили 134 млн м³ стоков промзоны

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Важно, что эти очистные сооружения обслуживают не только заводы «Башнефти», но также очищают сточные воды 66 других предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки.
— Биологические очистные сооружения уфимского нефтеперерабатывающего комплекса обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. В результате очистки качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоёмам рыбохозяйственного назначения, — рассказали в «Башнефти».
Кроме того, это в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах. В настоящее время забор воды на производственные нужды из реки Белой снижен более, чем на 50%. В перспективе биологические очистные сооружения полностью перейдут на замкнутый цикл переработки стоков и прекратят забор речной воды.
Напомним, предприятия «Башнефти» активно реализуют проекты по восстановлению природных ресурсов, защите экосистем и биоразнообразия. В 2023 году в реки выпущено более 26 тысяч мальков рыб, в т. ч. ценных и краснокнижных пород. За последние пять лет предприятие выпустило более 5 млн особей молоди в водоемы Башкирии и соседних регионов.
Кроме того, в 2023 году работники «Башнефти» высадили 515 тыс. саженцев деревьев, из которых 30 тысяч — в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района для спасения озера от обмеления. Всего за 5 лет «Башнефть» высадила более 4,5 млн саженцев на территории более 1,3 тыс. га в регионах присутствия компании.