Очистные сооружения уфимских НПЗ очистили 134 млн м³ стоков промзоны

Кроме того, в 2023 году работники «Башнефти» высадили 515 тыс. саженцев деревьев, из которых 30 тысяч — в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района для спасения озера от обмеления. Всего за 5 лет «Башнефть» высадила более 4,5 млн саженцев на территории более 1,3 тыс. га в регионах присутствия компании.