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Очистные сооружения уфимских НПЗ очистили 134 млн м³ стоков промзоны

Очистные сооружения уфимских НПЗ очистили 134 млн м³ стоков промзоны

27 февраля 2024, 13:07
Фото: Башнефть
В 2023 году биологические очистные сооружения уфимской группы НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») переработали 22,11 млн кубометров промышленных стоков. С момента запуска объекта в 2018 году очищено более 134 млн кубометров стоков.

Важно, что эти очистные сооружения обслуживают не только заводы «Башнефти», но также очищают сточные воды 66 других предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки.

— Биологические очистные сооружения уфимского нефтеперерабатывающего комплекса обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. В результате очистки качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоёмам рыбохозяйственного назначения, — рассказали в «Башнефти».

Кроме того, это в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах. В настоящее время забор воды на производственные нужды из реки Белой снижен более, чем на 50%. В перспективе биологические очистные сооружения полностью перейдут на замкнутый цикл переработки стоков и прекратят забор речной воды.

Напомним, предприятия «Башнефти» активно реализуют проекты по восстановлению природных ресурсов, защите экосистем и биоразнообразия. В 2023 году в реки выпущено более 26 тысяч мальков рыб, в т. ч. ценных и краснокнижных пород. За последние пять лет предприятие выпустило более 5 млн особей молоди в водоемы Башкирии и соседних регионов.

Кроме того, в 2023 году работники «Башнефти» высадили 515 тыс. саженцев деревьев, из которых 30 тысяч — в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района для спасения озера от обмеления. Всего за 5 лет «Башнефть» высадила более 4,5 млн саженцев на территории более 1,3 тыс. га в регионах присутствия компании.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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