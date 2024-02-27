«Может привести к анемии»: в Салавате содержание вредного вещества превышено в 3 раза

Вечером 22 февраля АСКЗА №1, находящаяся по адресу бульвар Салавата Юлаева, 8б, определило превышение концентрации бензола в 1,3 раза. На следующее утро содержание диоксида азота достигло предельно допустимой концентрации. Днём 23 февраля содержание бензола оказалось в 2,2 раза выше предельно допустимой концентрации, вечером — в 2,9 раз. Около полуночи 24 февраля контролирующее оборудование смогли зафиксировать, что содержание диоксида азота дошло до уровня предельно допустимой концентрации. В воскресенье, в 17:00 вновь дала о себе знать повышенная концентрация бензола — в 2,5 раза выше нормы.