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В одном из городов Башкирии содержание бензола почти в 3 раза превысило норму

«Может привести к анемии»: в Салавате содержание вредного вещества превышено в 3 раза

27 февраля 2024, 03:00
Фото: 1MI

В одном из городов Башкирии содержание бензола почти в 3 раза превысило норму

Токсичное вещество распространилось по городу. Оно пагубно влияет на центральную нервную систему, а значительное превышение содержания бензола может привести к смерти.

Министерство экологии опубликовало отчёт о качестве атмосферного воздуха в городе Салавате в минувшие выходные. Выяснилось, что содержание вредных веществ несколько раз превышало норму.

На загазованность в городе обратили внимание жители Салавата. Они пожаловались на запах промышленных отходов и невозможность открыть окна.

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Минэкологии, отвечая на возмущённые комментарии граждан, признало повышенную загазованность 24 февраля, однако чиновники не уточнили, о каких веществах и концентрациях идёт речь.

В справке, опубликованной вечером 26 февраля на сайте ведомства, указывается, что повышенное содержание загрязняющих веществ было выявлено одной из автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА №1). Три пункта наблюдения за загрязнением не выявили отклонений концентраций от нормы с 21 по 25 января.

Вечером 22 февраля АСКЗА №1, находящаяся по адресу бульвар Салавата Юлаева, 8б, определило превышение концентрации бензола в 1,3 раза. На следующее утро содержание диоксида азота достигло предельно допустимой концентрации. Днём 23 февраля содержание бензола оказалось в 2,2 раза выше предельно допустимой концентрации, вечером — в 2,9 раз. Около полуночи 24 февраля контролирующее оборудование смогли зафиксировать, что содержание диоксида азота дошло до уровня предельно допустимой концентрации. В воскресенье, в 17:00 вновь дала о себе знать повышенная концентрация бензола — в 2,5 раза выше нормы.

Международная организация труда — специализированная организация ООН — определяет несколько симптомов при контакте с бензолом. Например, при вдыхании возможны головокружение, сонливость, головная боль, тошнота, сбивчивое дыхание, судороги и потеря сознания.

— Вещество может оказать воздействие на центральную нервную систему. Может привести к ухудшению сознания. Воздействие вещества значительно выше предельно допустимой концентрации может привести к потере памяти и смертельному исходу. — Международная организация труда.

Оказывается, вещество токсично для организмов, живущих в воде.

Месяц назад экологи зафиксировали почти двукратное отклонение от предельной концентрации пара-ксилолов в соседнем Стерлитамаке.

Под Стерлитамаком зафиксирована повышенная концентрация токсичных отходов
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#Общество#Город#Экология#Новости Башкирии#Салават#Загрязнение воздуха#Идэль Гумеров#Минэкологии
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