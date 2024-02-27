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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

На застройку территории за улицей Блюхера в Уфе уйдёт не менее 11,4 млрд рублей

Мэрия Уфы ищет подрядчика на застройку квартала между лесом и улицей Блюхера

27 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

На застройку территории за улицей Блюхера в Уфе уйдёт не менее 11,4 млрд рублей

Постановление о проведении торгов было принято 6 февраля.

Администрация города Уфы опубликовала решение о конкурсе на право застройки территории, ограниченного городскими лесами, бульваром Славы и тремя участками. Цена на право заключения договора о комплексном развитии территории установлена в 3,053 млн рублей.

Документ о поиске подрядчика был подписан ещё 6 февраля. Желание властей застроить участки в Орджоникидзевском районе вызвало недовольство граждан, ведь «комплексное развитие территорий» предусматривает снос нескольких сотен гаражей и хозяйственных построек.

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Отметим, что застройка города жилыми комплексами стала одним из пунктов, которые больше всего не устраивает жителя Уфы.

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#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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