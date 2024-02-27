Мэрия Уфы ищет подрядчика на застройку квартала между лесом и улицей Блюхера

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Администрация города Уфы опубликовала решение о конкурсе на право застройки территории, ограниченного городскими лесами, бульваром Славы и тремя участками. Цена на право заключения договора о комплексном развитии территории установлена в 3,053 млн рублей.
Документ о поиске подрядчика был подписан ещё 6 февраля. Желание властей застроить участки в Орджоникидзевском районе вызвало недовольство граждан, ведь «комплексное развитие территорий» предусматривает снос нескольких сотен гаражей и хозяйственных построек.
Отметим, что застройка города жилыми комплексами стала одним из пунктов, которые больше всего не устраивает жителя Уфы.