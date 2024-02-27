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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Мэр Сочи Алексей Копайгородский о генплане города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о реализации нового генплана города

27 февраля 2024, 12:08
Фото: sochi.ru
Мэр Сочи Алексей Копайгородский о генплане города
Мэр Сочи Алексей Копайгородский поделился планами по воплощению в жизнь нового генерального плана развития города, который был утвержден в конце прошлого года.
Копайгородский про общественные обсуждения генплана СочиКопайгородский про общественные обсуждения генплана Сочи
Копайгородский про общественные обсуждения генплана Сочи
Фото: sochi.ru

Он отметил, что в 2023 году сочинские курорты посетили 7,6 миллиона туристов, и новый генплан направлен на привлечение еще большего числа гостей.

По словам Копайгородского, новый генплан, который разрабатывался в течение трех лет, охватывает перспективы развития города на два десятилетия. В ходе обсуждения данного документа приняли участие 430 тысяч местных жителей, а проект прошел согласование в пяти региональных и 17 федеральных ведомствах и министерствах. Такой всесторонний подход был использован впервые, передает kp.ru.

Большое внимание в проекте уделяется комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Планируется провести более 200 мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности, включая ремонт 178 километров городских дорог. Также запланировано строительство обхода Адлера в 2024 году.

В настоящее время продолжается работа по газификации и догазификации многих населенных пунктов в окрестностях Сочи.

Копайгородский отметил постоянный рост числа посетителей сочинских пляжей, поэтому развитие инфраструктуры становится ключевым аспектом. В связи с этим начат проект по реконструкции микрорайона Мамайка. Также поддержку получила идея обновления Приморской набережной, популярного места для прогулок как туристов, так и местных жителей.

Согласно генеральному плану, в течение двадцати лет в Сочи планируется построить и реконструировать 624 социальных объекта: это школы, детские сады, медицинские учреждения, культурные центры, спортивные сооружения. Для этого выделена территория в 770 гектаров.

На текущий момент идет строительство шести школ, трех детских садов и двух спортивных комплексов за счет государственных средств и инвестиций. Планируется увеличить количество мест в школах на 13 тысяч в ближайшие два года. Общий объем финансирования на ближайшие три года составит 43,5 миллиарда рублей.

#Копайгородский Алексей Сергеевич#Алексей Копайгородский
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