Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о реализации нового генплана города

По словам Копайгородского, новый генплан, который разрабатывался в течение трех лет, охватывает перспективы развития города на два десятилетия. В ходе обсуждения данного документа приняли участие 430 тысяч местных жителей, а проект прошел согласование в пяти региональных и 17 федеральных ведомствах и министерствах. Такой всесторонний подход был использован впервые, передает kp.ru.