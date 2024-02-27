Как купить готовый дом с выгодой до 3 100 000 рублей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
А это значит, что те счастливчики, которые владеют загородным домом совсем скоро начнут планировать шашлычный сезон, подготавливать свои участки и доставать летнюю мебель. А те, кто живёт в городе задумаются о покупке собственного дома.
И сейчас самое удачное время для воплощения своих мечт в реальность, ведь крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, «Жилой Квартал», объявил беспрецедентную акцию — выгода от 1 280 000 до 3 100 000 рублей на готовые коттеджи и таунхаусы.
— Мы любим дарить подарки и радовать своих покупателей. Поэтому в преддверии открытия загородного сезона объявляем спецпредложение — только до 31 марта 2024 года при покупке готового коттеджа или таунхауса в комфортабельном «Гудвилл Парк» или уникальном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей» вы можете получить выгоду от 1 280 000 до 3 100 000 рублей. А минимальная стоимость за таунхаус с учётом скидки составляет всего 6 950 000 рублей, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что оба проекта возводятся рядом с деревней Шмидтово, в экологически чистой локации и рядом с городом, всего 15-20 минут на машине и вы дома, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, совсем скоро будет открыт «Восточный» выезд из Уфы, что ещё сократит время до географического центра. Также важно отметить, что рядом находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.
Семьи с детьми оценят близость школы на 640 мест и детского сада на 160 мест, ведь современный трёхэтажный учебный центр активно возводится рядом с главными КПП посёлков «Гудвилл Парк» и «Созвездие Цефей». Кроме того, ещё 2 детских сада и школа работают в близлежащем посёлке.
В непосредственной близости расположились: ФАП и аптеки, пункты выдачи интернет заказов и магазины крупных торговых сетей, тренажёрный зал и салоны красоты, кафе и служба доставки еды. Здесь вы найдёте всё, что нужно для ежедневного комфорта.
Не важно какой из коттеджных посёлков вы выберете: «Гудвилл Парк» или «Созвездие Цефей» в любом случае у вас будет собственная управляющая компания, которая обеспечит чистоту и комфорт на территории. Дом будет подключен к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины.
И конечно, при покупке дома в ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться сертификатом на материнский капитал, услугой Trade-in и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Сельская ипотека» со ставкой от 3% годовых.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисе продаж по адресу: КП «Гудвилл Парк», п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
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