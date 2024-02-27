Как купить готовый дом с выгодой до 3 100 000 рублей

Напомним, что оба проекта возводятся рядом с деревней Шмидтово, в экологически чистой локации и рядом с городом, всего 15-20 минут на машине и вы дома, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, совсем скоро будет открыт «Восточный» выезд из Уфы, что ещё сократит время до географического центра. Также важно отметить, что рядом находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.