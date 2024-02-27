Качество дорог в Уфе не устроило гаишников

По итогам надзорных действий Управление по строительству, ремонту дорог и капитальных сооружений (УСРДИС) администрации города Уфы привлечено к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В зависимости от решения суда власти могут быть оштрафованы на сумму от 200 000 до 300 000 рублей.