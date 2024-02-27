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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Власти Уфы понесут ответственность за плохое состояние дорог в Сипайлово

Качество дорог в Уфе не устроило гаишников

27 февраля 2024, 10:41
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Власти Уфы понесут ответственность за плохое состояние дорог в Сипайлово

Подразделение городской администрации может получить штраф за за несоблюдение требований безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция Уфы проверила качество дорог в Сипайлово. Замеры, проведённые инспекторами, показали, что их состояние заставляет желать лучшего. Ответственность за это понесут городские власти.

Проверка дорожного надзора обнаружила колею на улице Жукова в Сипайлово. Замеры колейности выявили отклонение от требований к эксплуатационному состоянию проезжей части. В пресс-службе УГИБДД отметили, что подобные нарушения могут затруднить движение автомобилей и привести к ДТП.

По итогам надзорных действий Управление по строительству, ремонту дорог и капитальных сооружений (УСРДИС) администрации города Уфы привлечено к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В зависимости от решения суда власти могут быть оштрафованы на сумму от 200 000 до 300 000 рублей.

Ранее власти города «попались» на ямах на проспекте Салавата Юлаева — мэр получил представление от прокуратуры.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
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#Общество#Город#Уфа#ГИБДД#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#УСРДИС г. Уфы
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