Качество дорог в Уфе не устроило гаишников

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Госавтоинспекция Уфы проверила качество дорог в Сипайлово. Замеры, проведённые инспекторами, показали, что их состояние заставляет желать лучшего. Ответственность за это понесут городские власти.
Проверка дорожного надзора обнаружила колею на улице Жукова в Сипайлово. Замеры колейности выявили отклонение от требований к эксплуатационному состоянию проезжей части. В пресс-службе УГИБДД отметили, что подобные нарушения могут затруднить движение автомобилей и привести к ДТП.
По итогам надзорных действий Управление по строительству, ремонту дорог и капитальных сооружений (УСРДИС) администрации города Уфы привлечено к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В зависимости от решения суда власти могут быть оштрафованы на сумму от 200 000 до 300 000 рублей.
Ранее власти города «попались» на ямах на проспекте Салавата Юлаева — мэр получил представление от прокуратуры.