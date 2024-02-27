Глава РЭО: Новый мусоросортировочный комплекс будет обрабатывать 75% отходов Мордовии

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Published Сегодня, 18:47
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Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО), строительство новых комплексов по обращению с ТКО чрезвычайно важно для региона. Он подчеркнул, что реализация проекта по строительству КПО в Лямбирском районе Мордовии осуществляется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства позволяет эффективно поддерживать региональные инициативы. На возведение этого объекта была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей, что позволит закончить его строительство уже в этом году. Завод сможет обрабатывать порядка 75% ТКО, образующихся на территории республики. Это даст региону возможность значительно приблизиться к плановым показателям федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».
Современная техника, которая будет установлена на заводе, дает возможность раскрывать пакеты в автоматическом режиме и отделять отходы органики от общих, информирует gorod55.ru.
Согласно положительному заключению госэкспертизы в целом проект оценивается в 1,8 млрд рублей с НДС. В июне 2023 года региону была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей на строительство данного КПО. Финансирование было обеспечено из федерального бюджета в рамках Правил № 1222.
В соответствии с заявлением заместителя гендиректора по инвестразвитию РЭО Сергея Королева, кроме упомянутого выше завода на территории Мордовии возведут еще два комплекса — в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. В итоге три новых КПО приблизят республику к целевым показателям уже в текущем году. Общая мощность всех комплексов будет составлять 240 тысяч тонн в год.
В качестве концессионера в соглашении о строительстве трех КПО в регионе выступает ООО «Мордовский экологический оператор». Концессионное соглашение заключили 21 ноября 2022 года, а к строительству комплекса в Лямбирском районе приступили летом прошлого года.