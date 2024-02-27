Глава РЭО: Новый мусоросортировочный комплекс будет обрабатывать 75% отходов Мордовии

Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО), строительство новых комплексов по обращению с ТКО чрезвычайно важно для региона. Он подчеркнул, что реализация проекта по строительству КПО в Лямбирском районе Мордовии осуществляется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства позволяет эффективно поддерживать региональные инициативы. На возведение этого объекта была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей, что позволит закончить его строительство уже в этом году. Завод сможет обрабатывать порядка 75% ТКО, образующихся на территории республики. Это даст региону возможность значительно приблизиться к плановым показателям федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».