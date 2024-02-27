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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 05:58

Два друга из Уфы открыли в городе сеть игровых клубов

Два друга из Уфы под покровительством полицейского открыли в городе сеть игровых клуб

27 февраля 2024, 05:55
Фото: 1MI

Два друга из Уфы открыли в городе сеть игровых клубов

Помимо них в группе состояли еще девять человек с четко распределенными ролями.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает об утверждении обвинительного заключении в отношении двух жителей Уфы, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр, а также использовании интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя.

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Из материалов дела следует, что сообщники, под покровительством сотрудника МВД с начала 2022 и по весну 2023 годов сплотили вокруг себя не менее девяти человек, четко распределили роли и последовательно открыли в Уфе пять игровых клубов. Туда приглашались только знакомые игроманы и только по личной рекомендации постоянных посетителей. На каждом из автоматов было установлено программное обеспечение без лицензии. Из-за этого правообладателям нанесен ущерб более чем на 6,8 млн рублей. Правоохранители также подчитали доход, который получили молодые люди. Он составил 4,6 млн рублей.

Обыски пришлось проводить одновременно во всех игровых клубах, полицейские изъяли 144 автомата. Свою вину молодые люди признали и согласились сотрудничать со следствием.

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