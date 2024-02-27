Два друга из Уфы под покровительством полицейского открыли в городе сеть игровых клуб

Из материалов дела следует, что сообщники, под покровительством сотрудника МВД с начала 2022 и по весну 2023 годов сплотили вокруг себя не менее девяти человек, четко распределили роли и последовательно открыли в Уфе пять игровых клубов. Туда приглашались только знакомые игроманы и только по личной рекомендации постоянных посетителей. На каждом из автоматов было установлено программное обеспечение без лицензии. Из-за этого правообладателям нанесен ущерб более чем на 6,8 млн рублей. Правоохранители также подчитали доход, который получили молодые люди. Он составил 4,6 млн рублей.