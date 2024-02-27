Депутат Госдумы Фёдоров предложил сохранять средства Пушкинских карт в сёлах

Фёдоров направил письмо главе Минкульта РФ Ольге Любимовой, в котором напомнил, что программа культпросвета для молодежи, известная, как Пушкинская карта, действует уже 2,5 года. Суть её в том, что молодым людям (14 лет — 22 года) из госбюджета на специальную карту переводятся средства. Их можно потратить только на посещение музеев, выставок, других культурных мероприятий, пишет RT.