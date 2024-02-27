Депутат Госдумы Фёдоров предложил сохранять средства Пушкинских карт в сёлах

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Фёдоров направил письмо главе Минкульта РФ Ольге Любимовой, в котором напомнил, что программа культпросвета для молодежи, известная, как Пушкинская карта, действует уже 2,5 года. Суть её в том, что молодым людям (14 лет — 22 года) из госбюджета на специальную карту переводятся средства. Их можно потратить только на посещение музеев, выставок, других культурных мероприятий, пишет RT.
В настоящее время деньги, которые не были потрачены за год, сгорают. Это несправедливо, в отношении молодёжи малых населённых пунктов. Если в крупных городах проблем с поиском мероприятий, где действует Пушкинская карта, нет, то в деревнях с этим возникают серьёзные проблемы.
По мнению депутата, для жителей небольших населённых пунктов следует ввести перенос средств по Пушкинской карте на будущий год. Таким образом они получат дополнительные возможности для культурного развития.