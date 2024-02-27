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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Группа неизвестных лиц подручными средствами разбила машину в Уфе

«Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке

27 февраля 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney

Группа неизвестных лиц подручными средствами разбила машину в Уфе

Что стало мотивом поступка, неизвестно.

Последний выходной день в феврале обернулся тем, что многодетная мать-одиночка осталась без автомобиля. Об этом рассказывает канал «БашДТП | Bash.dtp.official».

Инцидент произошёл поздним вечером 25 февраля. В 23:20 трое молодых людей подбежали к автомобилю, припаркованному в одном из уфимских дворов, и начали её разбивать подручными средствами — стучать по крыше, бить по стёклам, бамперам, капотам. На видео, предоставленном каналом, видно, что злоумышленники действовали целенаправленно и агрессивно, желая нанести как можно больший ущерб.

Видео: БашДТП | Bash.dtp.official / <a href="https://t.me/bdtprb">https://t.me/bdtprb</a>

Что стало причиной нападения, неизвестно. По словам автора, владельцем автомобиля является многодетная мать-одиночка. Конфликтных ситуаций с кем-либо, обиды или зависти она не испытывала.

Редакция Mkset.ru запросила информацию о случившемся в МВД.

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#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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