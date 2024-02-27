«Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Последний выходной день в феврале обернулся тем, что многодетная мать-одиночка осталась без автомобиля. Об этом рассказывает канал «БашДТП | Bash.dtp.official».
Инцидент произошёл поздним вечером 25 февраля. В 23:20 трое молодых людей подбежали к автомобилю, припаркованному в одном из уфимских дворов, и начали её разбивать подручными средствами — стучать по крыше, бить по стёклам, бамперам, капотам. На видео, предоставленном каналом, видно, что злоумышленники действовали целенаправленно и агрессивно, желая нанести как можно больший ущерб.
Что стало причиной нападения, неизвестно. По словам автора, владельцем автомобиля является многодетная мать-одиночка. Конфликтных ситуаций с кем-либо, обиды или зависти она не испытывала.
Редакция Mkset.ru запросила информацию о случившемся в МВД.