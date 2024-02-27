«Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке

Инцидент произошёл поздним вечером 25 февраля. В 23:20 трое молодых людей подбежали к автомобилю, припаркованному в одном из уфимских дворов, и начали её разбивать подручными средствами — стучать по крыше, бить по стёклам, бамперам, капотам. На видео, предоставленном каналом, видно, что злоумышленники действовали целенаправленно и агрессивно, желая нанести как можно больший ущерб.