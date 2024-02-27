Блогеру-дрифтеру вернули BMW после ДТП в центре Уфы

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Telegram-канале Mash Batash отметили, что водитель «погрустнел». Однако теперь его иномарка вернулась в руки владельца, но уже в помятом виде.
Напомним, что молодые ребята сняли на видео дрифт на двух автомобилях BMW. По факту случившегося возбуждено уголовное дело из-за хулиганства, водители также получили штрафы на 1,5 тысячи рублей и извинялись на нарушения общественного порядка.
Один из автомобилей ту ночь вылетел с проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением. Пассажиры во время опасных маневров запускали из окон фейерверки.