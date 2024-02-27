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Published Сегодня, 15:31

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Updated Сегодня, 15:33

Дрифтившему с фейерверками в Уфе блогеру отдали машину

Блогеру-дрифтеру вернули BMW после ДТП в центре Уфы

27 февраля 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney

Дрифтившему с фейерверками в Уфе блогеру отдали машину

В Уфе блогеру вернули его BMW после ночного «шоу» с фейерверками. Молодой человек дрифтил по улице Карла Маркса в конце января этого года и влетел в ограждение.

В Telegram-канале Mash Batash отметили, что водитель «погрустнел». Однако теперь его иномарка вернулась в руки владельца, но уже в помятом виде.

Напомним, что молодые ребята сняли на видео дрифт на двух автомобилях BMW. По факту случившегося возбуждено уголовное дело из-за хулиганства, водители также получили штрафы на 1,5 тысячи рублей и извинялись на нарушения общественного порядка.

Один из автомобилей ту ночь вылетел с проезжей части и столкнулся с металлическим ограждением. Пассажиры во время опасных маневров запускали из окон фейерверки.

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#Общество#Уфа#Автомобиль#Марина Шорина
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