mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе

Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе

27 февраля 2024, 14:09
Фото: Уфа с огоньком
Сегодня вечером, 27 февраля, в Уфе автобус заехал на трамвайные пути. Из-за этого появились затруднения в движении. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Уфа с огоньком».

Все произошло на улице Нежинской с автобусом, следующим по маршруту №74. Общественный транспорт заехал на трамвайные пути, а после рядом с ним остановился большегруз. Вероятно, автобус застрял, но пока подробностей нет.

Пробки на улице Нежинской 27 февраляПробки на улице Нежинской 27 февраля
Пробки на улице Нежинской 27 февраля
Фото: Яндекс Карты

Судя по картам сервиса «Яндекс», пробок на улице Нежинской нет, однако затруднено движение на пересекающейся с ней Ульяновых. В целом дорожная ситуация по городу оценивается в четыре балла.

Ранее на улице Худайбердина в Стерлитамаке загорелся маршрутный автобус. Пассажиры и водитель не пострадали, но прокуратура начала проверку по факту инцидента.

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы вновь жалуются на переполненные автобусыСпасатели приехали к уфимской семье из-за гусяЗа взятки от водителей автобусов накажут начальника в «Башавтотрансе»
#Происшествия#Уфа#ДТП#Автобус#Соцсети#Трамвай#Марина Шорина
Подпишитесь
Офицер из Башкирии пытался спасти бойцов, но сам погиб на СВО
Сегодня, 11:13
В Стерлитамаке заполыхал торговый павильон
Сегодня, 10:07
Видео. «Чудовищная ситуация»: молодчики в Уфе разбили машину, мирно стоявшую на парковке
Сегодня, 05:09
Качество дорог в Уфе не устроило гаишников
Сегодня, 10:41
Работники Духовного управления мусульман Башкирии отстаивают свои права
Сегодня, 08:37
Экс-гендиректор "Башкиравтодора" останется в тюрьме
Сегодня, 07:14