Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Все произошло на улице Нежинской с автобусом, следующим по маршруту №74. Общественный транспорт заехал на трамвайные пути, а после рядом с ним остановился большегруз. Вероятно, автобус застрял, но пока подробностей нет.
Судя по картам сервиса «Яндекс», пробок на улице Нежинской нет, однако затруднено движение на пересекающейся с ней Ульяновых. В целом дорожная ситуация по городу оценивается в четыре балла.
Ранее на улице Худайбердина в Стерлитамаке загорелся маршрутный автобус. Пассажиры и водитель не пострадали, но прокуратура начала проверку по факту инцидента.