ВТБ и «Открытие» начнут основной этап интеграции в конце апреля

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Заместитель президента и глава правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что за последние несколько лет ВТБ уже провел интеграцию в крупных российских регионах. Он подчеркнул, что основной этап интеграции бизнесов ВТБ и «Открытия» начнется весной и завершится к концу текущего года. В рамках этого процесса будут объединены две с половиной сотни офисов «Открытия», пишет inkazan.ru.
Горшков отметил, что ВТБ серьезно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы обеспечить максимальный комфорт и легкость для всех клиентов. Часть клиентов «Открытия» уже переведена на обслуживание в ВТБ, и начиная с середины апреля все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия» получат предложение о переводе в ВТБ. Условия по уже действующим договорам, таким как ипотека и автокредиты, останутся неизменными, а по депозитам и накопительным счетам будут предложены новые условия.
Горшков также подчеркнул, что в ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями, чтобы обеспечить максимально гладкий переход. Это позволит сделать переход на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» максимально комфортным.
С начала декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В ходе интеграции в 2024 году будет объединено более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков ожидается к концу 2024 года.