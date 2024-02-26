ВТБ и «Открытие» начнут основной этап интеграции в конце апреля

Горшков отметил, что ВТБ серьезно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы обеспечить максимальный комфорт и легкость для всех клиентов. Часть клиентов «Открытия» уже переведена на обслуживание в ВТБ, и начиная с середины апреля все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия» получат предложение о переводе в ВТБ. Условия по уже действующим договорам, таким как ипотека и автокредиты, останутся неизменными, а по депозитам и накопительным счетам будут предложены новые условия.