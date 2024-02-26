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Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

ВТБ и «Открытие» начнут основной этап интеграции в конце апреля

ВТБ и «Открытие» начнут основной этап интеграции в конце апреля

26 февраля 2024, 18:17
Фото: Изображение Midjourney
В начале второй половины апреля стартует основной этап интеграции между ВТБ и банком «Открытие». Этот этап начался после того, как в декабре 2022 года Банк России принял решение о передаче ВТБ 100% акций «Открытия» по их рыночной стоимости.

Заместитель президента и глава правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что за последние несколько лет ВТБ уже провел интеграцию в крупных российских регионах. Он подчеркнул, что основной этап интеграции бизнесов ВТБ и «Открытия» начнется весной и завершится к концу текущего года. В рамках этого процесса будут объединены две с половиной сотни офисов «Открытия», пишет inkazan.ru.

Горшков отметил, что ВТБ серьезно подготовился к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы обеспечить максимальный комфорт и легкость для всех клиентов. Часть клиентов «Открытия» уже переведена на обслуживание в ВТБ, и начиная с середины апреля все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия» получат предложение о переводе в ВТБ. Условия по уже действующим договорам, таким как ипотека и автокредиты, останутся неизменными, а по депозитам и накопительным счетам будут предложены новые условия.

Горшков также подчеркнул, что в ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями, чтобы обеспечить максимально гладкий переход. Это позволит сделать переход на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» максимально комфортным.

С начала декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В ходе интеграции в 2024 году будет объединено более 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков ожидается к концу 2024 года.

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