Власти Уфы ищут загрязнителей поселка

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Жители Октябрьского района показали порталу «ЮТВ» последствия работы машины. Она регулярно приезжает к частному сектору в Мозаичном переулке. Водитель якобы говорит, что ему разрешили слить техническую воду вдали от домов.
По словам сельчан, ситуация со сливом отходов, грязи и строительного мусора происходит всю зиму. В администрации Октябрьского района заявили о поисках собственников транспортных средств, нарушающих закон.
Уфимцев попросили и самостоятельно звонить в центр общественной безопасности. Горожане вынуждены страдать из-за вони, которая не должна доходить до них.