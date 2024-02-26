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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Власти Уфы ищут загрязнителей поселка

Власти Уфы ищут загрязнителей поселка

26 февраля 2024, 15:54
Фото: 1MI
Уфимский поселок Нагаево загрязняют нечистотами. Неизвестные автомобили ассенизаторов приезжают и сливают жидкость в лесопосадке. Власти о проблеме уведомлены и ищут нарушителей.

Жители Октябрьского района показали порталу «ЮТВ» последствия работы машины. Она регулярно приезжает к частному сектору в Мозаичном переулке. Водитель якобы говорит, что ему разрешили слить техническую воду вдали от домов.

По словам сельчан, ситуация со сливом отходов, грязи и строительного мусора происходит всю зиму. В администрации Октябрьского района заявили о поисках собственников транспортных средств, нарушающих закон.

Уфимцев попросили и самостоятельно звонить в центр общественной безопасности. Горожане вынуждены страдать из-за вони, которая не должна доходить до них.

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#Общество#Уфа#Машины#Канализация#Марина Шорина
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