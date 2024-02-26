Владислав Даванков предложил дать уфимцам право отправлять мэра в отставку

«Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Это неправильно, нужно вернуть людям право самим выбирать, кто будет управлять их городом или селом. Этот тезис вошёл в мою предвыборную программу. Более того, нужно дать жителям право отзывать мэра, если за это выступают больше половины жителей. Это самый яркий показатель того, что он не оправдывает доверие», — сказал Владислав Даванков.