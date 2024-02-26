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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

В Уфе откроют парильни за 600 млн рублей

В Уфе откроют парильни за 600 млн рублей

26 февраля 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
На прошлой неделе главе Башкирии Радию Хабирову представили планы по строительству в Уфе банного комплекса «Городские парильни». Генеральный директор компании «Аврора» Анис Алнадави рассказал, что на проект уйдет 600 млн рублей.

Комплекс площадью в три тысячи квадратных метров оборудуют до конца 2028 года. Компания в него вложит больше всего средств и сил из-за масштабности. В результате в столице РБ появится 100 дополнительных рабочих мест.

В качестве мер поддержки инвесткомитет присвоил проекту статус приоритетного. Ему дали налоговые льготы и разрешили возместить затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру. Администрация Уфы также поможет с поиском земель для строительства.

Сами создатели проекта базируются в Тюмени. Сообщается, что парильни пользуются популярностью у местных жителей. Банные секции там разделены на семейные, мужские и женские. Минимальный ценник составляет от одной тысячи рублей.

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#Общество#Бизнес#Уфа#Проект#Радий Хабиров#Тюмень#Марина Шорина
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