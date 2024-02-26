В Уфе откроют парильни за 600 млн рублей

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Комплекс площадью в три тысячи квадратных метров оборудуют до конца 2028 года. Компания в него вложит больше всего средств и сил из-за масштабности. В результате в столице РБ появится 100 дополнительных рабочих мест.
В качестве мер поддержки инвесткомитет присвоил проекту статус приоритетного. Ему дали налоговые льготы и разрешили возместить затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру. Администрация Уфы также поможет с поиском земель для строительства.
Сами создатели проекта базируются в Тюмени. Сообщается, что парильни пользуются популярностью у местных жителей. Банные секции там разделены на семейные, мужские и женские. Минимальный ценник составляет от одной тысячи рублей.