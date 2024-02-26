mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Уфе на весь рабочий день закроют парковку

В Уфе на весь рабочий день закроют парковку

26 февраля 2024, 16:23
Фото: 1MI
В Уфе завтра, 27 февраля, водителям будет недоступна парковка у конгресс-холла. Такое предупреждение сделали в администрации города.

Остановиться у конгресс-холла «Торатау» будет невозможно с 9 до 17 часов дня. Ограничения действуют у «Телецентра» на Заки Валиди, 2.

Там будет осуществляться организация и отправка гуманитарного конвоя в зону СВО. Уфимцев попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать его перед поездками.

Напомним, что в День защитника Отечества в Уфе решили перекрывать парковку у парка Победы в Черниковке, улицы Пушкина и Советскую. Ограничение действовало лишь один день.

Читайте также:
Ради «Южных ворот» в Уфе перекроют улицуПарковка по цене однушки: в Уфе продают место под машинуВ Уфе перекроют улицу из-за открытия мемориала Муртазе Рахимову
#Уфа#Ограничение движения#Парковка#Гуманитарная помощь#СВО#Марина Шорина
Подпишитесь
Видео. Уфимский пенсионер, отсидевший за чужое убийство, попросил помощи СМИ
Сегодня, 07:00
Боец из Башкирии не дожил до 20, погибнув на СВО на территории Украины
Сегодня, 09:41
Жители Башкирии стали пить больше водки чем пива
Сегодня, 08:45
Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»
Вчера, 12:07
Глава ГИБДД Башкирии заявил о старте специальной операции
Сегодня, 08:06
Владислав Даванков предложил дать уфимцам право отправлять мэра в отставку
Сегодня, 07:19