В Уфе на весь рабочий день закроют парковку

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Остановиться у конгресс-холла «Торатау» будет невозможно с 9 до 17 часов дня. Ограничения действуют у «Телецентра» на Заки Валиди, 2.
Там будет осуществляться организация и отправка гуманитарного конвоя в зону СВО. Уфимцев попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать его перед поездками.
Напомним, что в День защитника Отечества в Уфе решили перекрывать парковку у парка Победы в Черниковке, улицы Пушкина и Советскую. Ограничение действовало лишь один день.