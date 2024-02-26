В башкирском Зауралье 9 человек не смогли спасти женщину

Инцидент произошёл вчера вечером. На сообщение о пожаре на улице Магнитогорской прибыла команда пожарных в составе 9 человек и 3 единиц техники. Во время тушения удалось спасти мужчину 1956 года рождения — он получил ожоги 2 степени 60% тела и госпитализирован. Тело женщины было найдено бездыханным.