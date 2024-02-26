В башкирском Зауралье 9 человек не смогли спасти женщину

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
В Сибае сгорел бревенчатый дом. Огонь перекинулся на баню и хозпостройку. В пожаре погибла женщина, пишет пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Инцидент произошёл вчера вечером. На сообщение о пожаре на улице Магнитогорской прибыла команда пожарных в составе 9 человек и 3 единиц техники. Во время тушения удалось спасти мужчину 1956 года рождения — он получил ожоги 2 степени 60% тела и госпитализирован. Тело женщины было найдено бездыханным.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы и дознаватель МЧС.