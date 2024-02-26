В Башкирии рэпер и его мать погибли от угарного газа

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
От родственников в центр обработки вызовов системы-112 поступило сообщение о проблеме. Семья не выходила на связь, а возле дома чувствуется запах гари. Экстренные службы обнаружили в жилище мужчину 1997 года рождения и женщину 1955 года рождения.
Предварительно, они скончались из-за отравления бытовым газом после нарушения правил эксплуатации газового котла. Нефтекамским следственным отделом проводится проверка по факту инцидента.
На место происшествия выезжала оперативная группа. Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются очевидцы.
Молодой человек увлекался рэпом — сочинял и исполнял собственные песни, пишет «КП-Уфа». На его счету есть несколько работ, а последняя вышла за пару дней до его смерти. Прощание с семьей состоится завтра, 27 февраля.