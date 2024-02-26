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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Башкирии пришлось поднимать спецбатальон ДПС, чтобы остановить водителя

В Башкирии пьяный водитель рассекал по городу на снегоходе

26 февраля 2024, 10:57
Фото: 1MI

В Башкирии пришлось поднимать спецбатальон ДПС, чтобы остановить водителя

О пьяном экстремале сообщил бдительный житель города.

В Бирске сотрудники полиции задержали водителя снегохода. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

О нетрезвом гонщике Госавтоинспекция узнала после звонка на телефон доверия — по словам главы республиканского ГИБДД Владимира Севастьянова, неравнодушный гражданин позвонил в полицию. Специальный батальон ДПС вынужден был экстренно реагировать на сообщение.

На улице Цюрупы полиция остановила снегоход «Буран». Медосвидетельствование показало, что содержание алкоголя составило 1,369 мг спиртного на литр воздуха, что является нарушением. На водителя составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Снегоход перевезли на спецстоянку.

#Общество#Происшествия#Город#ГИБДД#Полиция#Мвд#Пьяные водители#Новости Башкирии#Транспорт#Бирск#Дпс#Идэль Гумеров#Госавтоинспеция
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