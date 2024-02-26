В Башкирии пьяный водитель рассекал по городу на снегоходе

На улице Цюрупы полиция остановила снегоход «Буран». Медосвидетельствование показало, что содержание алкоголя составило 1,369 мг спиртного на литр воздуха, что является нарушением. На водителя составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Снегоход перевезли на спецстоянку.