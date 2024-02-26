В Башкирии пьяный водитель рассекал по городу на снегоходе

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Бирске сотрудники полиции задержали водителя снегохода. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
О нетрезвом гонщике Госавтоинспекция узнала после звонка на телефон доверия — по словам главы республиканского ГИБДД Владимира Севастьянова, неравнодушный гражданин позвонил в полицию. Специальный батальон ДПС вынужден был экстренно реагировать на сообщение.
На улице Цюрупы полиция остановила снегоход «Буран». Медосвидетельствование показало, что содержание алкоголя составило 1,369 мг спиртного на литр воздуха, что является нарушением. На водителя составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Снегоход перевезли на спецстоянку.