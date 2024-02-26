В Башкирии пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам

Пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда сообщила, что мужчина обвиняется в растлении 4 девочек в возрасте от 7 до 9 лет, общее количество подобных эпизодов достигло 11. Суд посчитал, что обвиняемый воспользовался беззащитным состоянием детей.