В Башкирии пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор мужчине 66 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом пишет издание «Пруфы».
Пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда сообщила, что мужчина обвиняется в растлении 4 девочек в возрасте от 7 до 9 лет, общее количество подобных эпизодов достигло 11. Суд посчитал, что обвиняемый воспользовался беззащитным состоянием детей.
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