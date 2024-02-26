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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Башкирии мужчина совращал нескольких девочек

В Башкирии пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам

26 февраля 2024, 10:28
Фото: 1MI

В Башкирии мужчина совращал нескольких девочек

Насильника приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор мужчине 66 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом пишет издание «Пруфы».

Пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда сообщила, что мужчина обвиняется в растлении 4 девочек в возрасте от 7 до 9 лет, общее количество подобных эпизодов достигло 11. Суд посчитал, что обвиняемый воспользовался беззащитным состоянием детей.

Насильник приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима и к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Мужчина не признал вину.

В Калтасинском районе мужчина напал на односельчанина с топором.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Педофилия#Идэль Гумеров#Бижбулякский район#Насилие
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