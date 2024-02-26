Уснувшего в автобусе мальчика объявили в розыск в Уфе

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Ориентировка в группе «БаРС» во «ВКонтакте» появилась около 10 часов утра. Авторы публикации заявили, что 26 февраля мальчик по имени Аскар 2013 года рождения вышел из дома и пропал.
Ростом ребенок чуть ниже полутора метров, худощавого телосложения был в куртке, шапке и сапогах черного цвета. На шее был повязан серый шарф, а с собой он нес рюкзак. Через 5 часов поисков представители волонтерского движения сообщили, что школьник жив и найден. Оказалось, что он уснул и катался на автобусе.
Братья отправились в школу на автобусе, а на нужной остановке старший из детей вышел. Пропавший ребенок дальше спал в маршрутном транспортном средстве.
Проснувшись, он вышел из автобуса и пересел на другой, сменив таким образом несколько маршруток. У несовершеннолетнего не было мобильного телефона, чтобы позвонить взрослым.