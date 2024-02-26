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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Уснувшего в автобусе мальчика объявили в розыск в Уфе

Уснувшего в автобусе мальчика объявили в розыск в Уфе

26 февраля 2024, 14:26
Фото: 1MI
Сегодня днем жители Уфы распространяли по соцсетям ориентировки на 11-летнего мальчика. Его нашли спустя несколько часов, но вскрылась история, как ребенок оказался недоступен для родителей. Подробности опубликовал Telegram-канал Ufa_RB.

Ориентировка в группе «БаРС» во «ВКонтакте» появилась около 10 часов утра. Авторы публикации заявили, что 26 февраля мальчик по имени Аскар 2013 года рождения вышел из дома и пропал.

Ростом ребенок чуть ниже полутора метров, худощавого телосложения был в куртке, шапке и сапогах черного цвета. На шее был повязан серый шарф, а с собой он нес рюкзак. Через 5 часов поисков представители волонтерского движения сообщили, что школьник жив и найден. Оказалось, что он уснул и катался на автобусе.

Братья отправились в школу на автобусе, а на нужной остановке старший из детей вышел. Пропавший ребенок дальше спал в маршрутном транспортном средстве.

Проснувшись, он вышел из автобуса и пересел на другой, сменив таким образом несколько маршруток. У несовершеннолетнего не было мобильного телефона, чтобы позвонить взрослым.

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#Общество#Уфа#Ребенок#Пропавший#Школьник#Марина Шорина
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