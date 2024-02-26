Уснувшего в автобусе мальчика объявили в розыск в Уфе

Ростом ребенок чуть ниже полутора метров, худощавого телосложения был в куртке, шапке и сапогах черного цвета. На шее был повязан серый шарф, а с собой он нес рюкзак. Через 5 часов поисков представители волонтерского движения сообщили, что школьник жив и найден. Оказалось, что он уснул и катался на автобусе.