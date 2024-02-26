Уфимский пенсионер, отсидевший за чужое убийство, попросил помощи СМИ

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Фатхулла Исхаков назвал «унижением достоинства» решение Верховного суда Башкирии о компенсации в 2 миллиона лет за 13 лет, проведённых в тюрьме. Он обратился за помощью к общественности перед заседанием Шестого кассационного суда в г. Самаре.
Напомним, Фатхулла Исхаков в 1959 году был осужден на тюремный срок за убийство троих человек. Однако позже выяснилось, что он не совершал преступления, и ему удалось добиться отмены приговора и реабилитации лишь в мае 2023 года. За время, проведённое за решёткой, Фатхулла Исхаков потерял жену, а сын остался сиротой. С тех пор начались тяжбы о компенсации морального вреда.
Фатхулла Исхаков и его защита требовали возместить ущерб в 450 миллионов рублей. Ленинский районный суд Уфы частично удовлетворил иск пенсионера к министерству финансов, потребовав взыскать с последнего 31,6 млн рублей. В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии в 15 раз уменьшил размер компенсации — до 2 млн рублей. Через некоторое время общественность поразило новое известие — председателя Ленинского райсуда, вынесшего решение о компенсации в 31,6 млн рублей, отстранили от должности и привлекли к дисциплинарной ответственности.
В поисках поддержки пенсионер записал видеообращение к общественности и средствам массовой информации.
— Я всю жизнь страдал от несправедливости. С горем пополам Верховный суд РФ в прошлом году меня оправдал. Далее я обратился в Ленинский суд Уфы за компенсацией. Там определили выплатить мне за 65 лет страданий 31 млн рублей. Мою загубленную судьбу никакими деньгами компенсировать невозможно.
Он рассказал, что министерство финансов подало апелляцию на решение суда, посчитав, что пенсионеру не положено никаких выплат. Фатхулла Исхаков сообщил об анонимном письме, поступившем в его адрес. В нём было сказано, что"со стороны председателя Верховного суда Башкортостана оказывалось колоссальное давление, чтобы я оказался без компенсации». Якобы суду было дано указание о снижение максимального размера возмещения ущерба в апелляционном суде.
— Решение об уменьшении компенсации не только незаконное, но странное. Дело Исхакова — первое в стране, обсуждается везде, далеко за пределами страны. И при таком внимании общественности снизить компенсацию. Я с Исхаковым сделаю все чтобы увеличить компенсацию,
— отметил защитник Исхакова, юрист Виталий Буркин.
Фатхулла Исхакова заявил об отводе судье во время заседания в ВС РБ. Для того, чтобы решение было более справедливым, он просил передать рассмотрение дела в любой другой регион. В отводе суд отказал и вынес решение о снижение компенсации с 31 млн до 2 млн рублей. Судью Ленинского районного суда уволили.
— В моем случае, 2 млн за 65 лет страданий — это просто подачка и унижение моего человеческого достоинства. До апелляции я обращался к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедев, [председателю Следственного комитета Александру] Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину, но никто ни в чем не разбирался.
Пенсионер заявил, что потерял доверие к официальным лицам и не считает, что они помогут восстановить справедливость.
— Я прошу общество, журналистов и СМИ присутствовать, чтобы они убедились в том, как надо мной издевается государство.
Заседание Шестого кассационного суда состоится 12 марта в Самаре.