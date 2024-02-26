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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В Башкирии значительно выросла цена минимального набора продуктов

Цена базового набора продуктов питания в Башкирии растёт быстрее, чем инфляция

26 февраля 2024, 04:38
Фото: 1MI

В Башкирии значительно выросла цена минимального набора продуктов

По цене «набора для выживания» республика занимает 2 место в ПФО.

Минимальный продуктовый набор в Башкирии на одного человека стоит 5 362 рублея 3 копейки. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

В январе условный (минимальный) набор продуктов питания подорожал на 1,32% по сравнению с декабрём — это в 1,46 раз выше, чем официальная инфляция в республике.

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Приказом Росстата от 30 декабря 2014 года, перечень товаров, включённых в условный (минимальный) набор продуктов питания, состоит из 33 наименований. В их число вошли картофель, вермишель, пшено, творог, сельдь солёная, говядина и другие продукты. В Приволжском федеральном округе самый дорогой подобный набор — в Пермском крае (5 822,98 рублей), самый дешёвый — в Республике Мордовия (4 935,71 рубль). Башкирия занимает 2 место в ПФО.

В Москве набор выживания стоит 7 201,31 рубль.

Ранее мы подсчитали, как сильно изменились в Башкирии цены на новогодний стол.

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#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров
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