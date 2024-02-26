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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Стрелявший из автомата житель Башкирии наказан

Стрелявший из автомата житель Башкирии наказан

26 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
В Стерлитамаке 41-летний мужчина открыл стрельбу по двору. Он достал автомат и целился с балкона по неизвестному объекту.

На видео слышно, как во дворе раздался звук, напоминающий автоматную очередь. На это отреагировала одна из автомобильных сигнализаций, которую почти сразу же отключили.

Оказалось, что оружие злоумышленник использовал охолощенное — не боевое. Однако соседи в этот момент могли подумать, что во дворе случилась трагедия. Тогда по дороге никто не проходил.

Нарушитель спокойствия был задержан. На него составили административный протокол — достоверно неизвестно, по какой статье его привлекли к ответственности. По предварительной информации, горожанин отделался штрафом до 5 тысяч рублей.

«С таких шуток все и начинается», — заметили жители РБ.

В комментариях пользователи потребовали проверить мужчину у психиатра. Якобы сегодня он никому не навредил, но позже может случиться «бойня».

Стрельба в центре города: в жителя Уфы выстрелили из-за отказа дать сигарету
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#Общество#Стерлитамак#Оружие#Соцсети#Стрельба#Марина Шорина
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