Стрелявший из автомата житель Башкирии наказан

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
На видео слышно, как во дворе раздался звук, напоминающий автоматную очередь. На это отреагировала одна из автомобильных сигнализаций, которую почти сразу же отключили.
Оказалось, что оружие злоумышленник использовал охолощенное — не боевое. Однако соседи в этот момент могли подумать, что во дворе случилась трагедия. Тогда по дороге никто не проходил.
Нарушитель спокойствия был задержан. На него составили административный протокол — достоверно неизвестно, по какой статье его привлекли к ответственности. По предварительной информации, горожанин отделался штрафом до 5 тысяч рублей.
«С таких шуток все и начинается», — заметили жители РБ.
В комментариях пользователи потребовали проверить мужчину у психиатра. Якобы сегодня он никому не навредил, но позже может случиться «бойня».