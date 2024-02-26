Стал известен минимальный и максимальный размер пособия по безработице в 2024 году

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По информации newia.ru, пособие по безработице является формой социальной поддержки, которая распространяется на граждан Российской Федерации, оказавшихся без работы. Следует отметить, что только те россияне, которые официально подтверждают свой статус безработного, следуя установленной процедуре регистрации, могут получать эту выплату. Пособие по безработице выплачивается до момента трудоустройства гражданина или до истечения установленного законодательством Российской Федерации срока.
Для получения пособия по безработице существуют определенные обязательные условия: заявителю должно быть не менее 16 лет, а также он не должен иметь занятости в сфере предпринимательства. Кроме того, служба в Вооруженных силах Российской Федерации или отказ от двух предложенных вакансий в течение 10 дней также может привести к отказу в выплате пособия. Расчет пособия по безработице производится за календарный год.
Размер данной выплаты определяется на основе нескольких факторов, включая период безработицы, средний размер заработной платы на предыдущем месте работы и основные причины, приведшие к статусу безработного.
В феврале этого года произошла индексация данной выплаты, после которой ее максимальный размер увеличился до 13 751 рубля, а минимальный — до 1613 рублей.