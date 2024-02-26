Стал известен минимальный и максимальный размер пособия по безработице в 2024 году

Для получения пособия по безработице существуют определенные обязательные условия: заявителю должно быть не менее 16 лет, а также он не должен иметь занятости в сфере предпринимательства. Кроме того, служба в Вооруженных силах Российской Федерации или отказ от двух предложенных вакансий в течение 10 дней также может привести к отказу в выплате пособия. Расчет пособия по безработице производится за календарный год.