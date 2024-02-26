Охранник в Башкирии после аферы попросил помощи у мошенников

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В дежурную часть с заявлением обратился 61-летний местный житель. В конце прошлого года мужчина хотел получить дополнительный заработок и влез в многомиллионные долги. На одном из сайтов он нашел «инвестора», который рассказал о вложениях. Для этого «жертве» пришлось взять кредит на 8 млн рублей, которые ушли на «инвестиционный счет».
В дальнейшем вывести их уже было невозможно. Куратор всей схемы перестал выходить на связь.
Обманутый житель Башкирии хотел вернуть деньги и нашел в интернете объявление об услугах юриста, который обещал помочь. За все услуги пришлось заплатить три миллиона. В течение полумесяца аферист уверял, что готовит все необходимые документы.
В результате по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители предупредили, что инвестировать деньги в кредит сегодня рискованно.