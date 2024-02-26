Охранник в Башкирии после аферы попросил помощи у мошенников

В дежурную часть с заявлением обратился 61-летний местный житель. В конце прошлого года мужчина хотел получить дополнительный заработок и влез в многомиллионные долги. На одном из сайтов он нашел «инвестора», который рассказал о вложениях. Для этого «жертве» пришлось взять кредит на 8 млн рублей, которые ушли на «инвестиционный счет».