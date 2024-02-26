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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Охранник в Башкирии после аферы попросил помощи у мошенников

Охранник в Башкирии после аферы попросил помощи у мошенников

26 февраля 2024, 13:46
Фото: 1MI
Сотрудник частного охранного предприятия в Белебеевском районе дал обмануть себя дважды. Мошенники нажились на нем на 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В дежурную часть с заявлением обратился 61-летний местный житель. В конце прошлого года мужчина хотел получить дополнительный заработок и влез в многомиллионные долги. На одном из сайтов он нашел «инвестора», который рассказал о вложениях. Для этого «жертве» пришлось взять кредит на 8 млн рублей, которые ушли на «инвестиционный счет».

В дальнейшем вывести их уже было невозможно. Куратор всей схемы перестал выходить на связь.

Обманутый житель Башкирии хотел вернуть деньги и нашел в интернете объявление об услугах юриста, который обещал помочь. За все услуги пришлось заплатить три миллиона. В течение полумесяца аферист уверял, что готовит все необходимые документы.

В результате по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители предупредили, что инвестировать деньги в кредит сегодня рискованно.

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#Общество#Мошенники#Марина Шорина
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