Обращение Фатхуллы Исхакова, равнодушие Кировского района и рост потребления водки

Фатхулла Исхаков просит о помощи общественность и журналистов. Дело в том, что он не надеется на честность официальных людей и прямо заявляет об издевательствах со стороны государства. Ранее Верховный суд РБ присудил ему 2 млн компенсации вместо 31 млн, которые государство должно ему возместить за 13 лет незаконного тюремного срока. Добиваться справедливости пенсионер планирует в Шестом кассационном суде в Самаре.