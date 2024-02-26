Обращение Фатхуллы Исхакова, равнодушие Кировского района и рост потребления водки

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В Башкирии попрощались с участниками СВО. Канатчик Белорецкого металлургического комбината служил в гвардейской десантной дивизии и пал в январе 2024 года. Животновод из удмуртской деревни трудился в колхозе и фермерском хозяйстве, отправился на фронт и погиб, штурмуя Авдеевку. Юноша рос в многодетной семье, отучился на автомеханика, и в начале февраля жизнь его оборвалась вдали от малой родины. В Гафурийском районе попрощались с электрогазосварщиком.
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