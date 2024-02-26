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Обращение Фатхуллы Исхакова, равнодушие Кировского района и рост потребления водки

Обращение Фатхуллы Исхакова, равнодушие Кировского района и рост потребления водки

26 февраля 2024, 17:00
Фото: 1MI
Главные события Уфы и Башкирии 26 февраля — в дайджесте Mkset.ru.

В Башкирии попрощались с участниками СВО. Канатчик Белорецкого металлургического комбината служил в гвардейской десантной дивизии и пал в январе 2024 года. Животновод из удмуртской деревни трудился в колхозе и фермерском хозяйстве, отправился на фронт и погиб, штурмуя Авдеевку. Юноша рос в многодетной семье, отучился на автомеханика, и в начале февраля жизнь его оборвалась вдали от малой родины. В Гафурийском районе попрощались с электрогазосварщиком.

Администрация Кировского района сделала вид, что не имеет отношения к снегу, который неизвестные складировали под окнами жилых домов. На грязные кучи обратил внимание житель Уфы, но чиновники посоветовали ему обратиться к полиции. Вместо полиции в ситуацию вмешалась прокуратура.

Куча грязного снега в Кировском районе Уфы не понравилась прокуратуре
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Жителей Салавата не устраивает качество воздуха. Многочисленные жалобы попали на стену Радия Хабирова в Vk, а министерство экологии хоть и вынуждено было признать превышение содержания вредных веществ, но отписалось традиционным образом.

Фатхулла Исхаков просит о помощи общественность и журналистов. Дело в том, что он не надеется на честность официальных людей и прямо заявляет об издевательствах со стороны государства. Ранее Верховный суд РБ присудил ему 2 млн компенсации вместо 31 млн, которые государство должно ему возместить за 13 лет незаконного тюремного срока. Добиваться справедливости пенсионер планирует в Шестом кассационном суде в Самаре.

Под санкции попал производитель вездеходов из Ишимбая. Правительство Австралии наложило ограничения на завод «Витязь», поставляющий гусеничную технику в том числе для министерства обороны России. Но основной заказчик — не военное ведомство, а «Россети». В списке подсанкционных — Тина Канделаки и Филипп Киркоров.

Жители Башкирии стали чуть-чуть больше пить вина, но сильнее всего увеличились продажи крепкого алкоголя. В отличие от коньяка, водки и ликёра, потребление пива уменьшилось.

#Общество#Экономика#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
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