Куча грязного снега в Кировском районе Уфы не понравилась прокуратуре

Напомним, уфимец пожаловался на то, что под жилым домом на перекрёстке улиц Чернышевского и Мингажева неизвестные службы обустроили пункт вывоза снега. Администрация Кировского района открестилась от причастности к происходящему и посоветовала обратиться в полицию. Ответ не устроил уфимцев.