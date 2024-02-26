Куча грязного снега в Кировском районе Уфы не понравилась прокуратуре

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
На сообщения о незаконности складирования вывезенного снега в Кировском районе отреагировала местная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, уфимец пожаловался на то, что под жилым домом на перекрёстке улиц Чернышевского и Мингажева неизвестные службы обустроили пункт вывоза снега. Администрация Кировского района открестилась от причастности к происходящему и посоветовала обратиться в полицию. Ответ не устроил уфимцев.
Прокуратура Кировского района обнаружила сообщение о сваленном снеге в ходе мониторинга СМИ. Теперь она проведёт проверку факта складирования.
Надзорное ведомство уточнило, что законодательство требует хранения снега на площадках с водонепроницаемым покрытием. Эти площадки должны быть окружены земляным валом. В качестве альтернативы разрешается пользоваться снегоплавильными установками.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение правил организации, сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, даст оценку действиям коммунальных служб и органа местного самоуправления
Решение о принятии мер прокурорского реагирования (представление, предостережение) будет приниматься, если найдутся основания для этого.