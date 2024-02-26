mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Прокуратура отреагировала на складирование грязного снега возле центра Уфы

Куча грязного снега в Кировском районе Уфы не понравилась прокуратуре

26 февраля 2024, 05:40
Фото: Прокуратура

Прокуратура отреагировала на складирование грязного снега возле центра Уфы

Надзорное ведомство проверит действия местных властей.

На сообщения о незаконности складирования вывезенного снега в Кировском районе отреагировала местная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, уфимец пожаловался на то, что под жилым домом на перекрёстке улиц Чернышевского и Мингажева неизвестные службы обустроили пункт вывоза снега. Администрация Кировского района открестилась от причастности к происходящему и посоветовала обратиться в полицию. Ответ не устроил уфимцев.

Коммунальные службы решили складировать грязный снег недалеко от центра Уфы
Узнать подробнее

Прокуратура Кировского района обнаружила сообщение о сваленном снеге в ходе мониторинга СМИ. Теперь она проведёт проверку факта складирования.

Надзорное ведомство уточнило, что законодательство требует хранения снега на площадках с водонепроницаемым покрытием. Эти площадки должны быть окружены земляным валом. В качестве альтернативы разрешается пользоваться снегоплавильными установками.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение правил организации, сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, даст оценку действиям коммунальных служб и органа местного самоуправления

Решение о принятии мер прокурорского реагирования (представление, предостережение) будет приниматься, если найдутся основания для этого.

#Общество#Город#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кировский район
Подпишитесь
Видео. Уфимский пенсионер, отсидевший за чужое убийство, попросил помощи СМИ
Сегодня, 07:00
Весна близко: в Башкирии потеплеет до +4 градусов
Вчера, 09:19
Стало известно, на каких дорогах Уфы установят системы интеллектуального управления
Вчера, 05:40
Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»
Вчера, 12:07
Мэр Стерлитамака Рустем Газизов прокомментировал возгорание пассажирского автобуса
Вчера, 08:30
В Уфе выделят 235,5 млн рублей на ремонт кинотеатра «Победа»
24 февраля, 04:45