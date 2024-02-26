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Жители Уфы возмутились складированием грязного снега под жилыми домами

Коммунальные службы решили складировать грязный снег недалеко от центра Уфы

26 февраля 2024, 03:38
Фото: Скриншот / vk.com

Жители Уфы возмутились складированием грязного снега под жилыми домами

Власти Кировского района считают, что происходящее не относится к деятельности администрации, а разбираться с проблемой должны сами граждане или полиция.

В Уфе коммунальные службы складируют снег, собранный со дворов и улиц, возле жилых домов, а не вывозят их к снегоплавильному пункту. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Ильмира Г. написала комментарий под записью Радия Хабирова в Vk с фотографией, характеризующей ситуацию — в жилом квартале, на участке, огороженном забором, недалеко от пересечения улиц Мингажева и Чернышевского вывалены огромные кучи грязного снега. По словам женщины, участок пополняется снегом «систематически».

— А вот еще удивительные факты исторического центра Уфы: вместо вывоза грязного снега, решили складировать прямо в центре. — Ильмира Г.

Она попросила проверить законность происходящего. Администрация Кировского района открестилась от снежных куч — коммунальные службы района якобы вывозят снег к снегоплавильному пункту на ул. Сагита Агиша. Рида Ахметьянова, сотрудница рабочей группы по обращению жителей в соцсетях, добавила, что районная администрация не обязана устанавливать лиц, которые занимаются такими непотребствами.

— У районной администрации нет полномочий по установлению лиц, вывозивших снег на ул. Чернышевского. По подобным вопросам можно обратиться в полицию. — Р. Ахметьянова.

Ильмиру Г. поддержал Азат Ш., справедливо задавшийся вопросом, отвечают ли районные власти только за здание администрации.

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#Общество#Город#Уфа#Уборка снега#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кировский район
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