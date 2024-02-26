Коммунальные службы решили складировать грязный снег недалеко от центра Уфы

Ильмира Г. написала комментарий под записью Радия Хабирова в Vk с фотографией, характеризующей ситуацию — в жилом квартале, на участке, огороженном забором, недалеко от пересечения улиц Мингажева и Чернышевского вывалены огромные кучи грязного снега. По словам женщины, участок пополняется снегом «систематически».