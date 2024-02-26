Коммунальные службы решили складировать грязный снег недалеко от центра Уфы

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:47
В Уфе коммунальные службы складируют снег, собранный со дворов и улиц, возле жилых домов, а не вывозят их к снегоплавильному пункту. На это обратили внимание пользователи соцсетей.
Ильмира Г. написала комментарий под записью Радия Хабирова в Vk с фотографией, характеризующей ситуацию — в жилом квартале, на участке, огороженном забором, недалеко от пересечения улиц Мингажева и Чернышевского вывалены огромные кучи грязного снега. По словам женщины, участок пополняется снегом «систематически».
— А вот еще удивительные факты исторического центра Уфы: вместо вывоза грязного снега, решили складировать прямо в центре. — Ильмира Г.
Она попросила проверить законность происходящего. Администрация Кировского района открестилась от снежных куч — коммунальные службы района якобы вывозят снег к снегоплавильному пункту на ул. Сагита Агиша. Рида Ахметьянова, сотрудница рабочей группы по обращению жителей в соцсетях, добавила, что районная администрация не обязана устанавливать лиц, которые занимаются такими непотребствами.
— У районной администрации нет полномочий по установлению лиц, вывозивших снег на ул. Чернышевского. По подобным вопросам можно обратиться в полицию. — Р. Ахметьянова.
Ильмиру Г. поддержал Азат Ш., справедливо задавшийся вопросом, отвечают ли районные власти только за здание администрации.