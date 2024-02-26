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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Мотогонщик из Курганской области сломал рёбра в Башкирии

Гонщик из Курганской области попал под мотоцикл в Уфе

26 февраля 2024, 11:53
Фото: Федерация мотоциклетного спорта России / https://mfr.ru

Мотогонщик из Курганской области сломал рёбра в Башкирии

Жёсткое падение не позволило спортсмену принять участие в церемонии награждения.

Жуткий инцидент произошёл в Уфе на соревнованиях по спидвею (мотогонкам на льду). Спортсмен из города Шадринск, что в Курганской области, Константин Коленкин упал с мотоцикла и попал под машину другого участника соревнований.

На трассе уфимского стадиона «Строитель» происходил финальный заезд Кубка России. Как передаёт «Башинформ», Константин Коленкин пытался догнать уфимских мотогонщиков. Догнав Евгения Шарова и попытавшись опередить Ивана Гаврилова, представитель Курганской области врезался в заднее колесо уфимского спортсмена. В это время сзади двигался Евгений Шаров, который наехал на потерявшего контроль над байком Коленкина.

Мотогонщика пришлось экстренно доставить в больницу. В больнице ему диагностировали переломы 5 рёбер, повреждение лёгкого, ушиб правого локтевого сустава, ушиб мягких тканей правого плечевого сустава.

Первое место по итогам уфимского этапа Кубка России занял Дмитрий Хомицевич из Свердловской области. Константин Коленкин остался на второй позиции. Третья строчка — за Василием Несытых из Свердловской области.

#Общество#Спорт#Уфа#Новости Башкирии#Травма#Мотоциклы#Идэль Гумеров#Спидвей#Курганская область
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