Глава РЭО Буцаев: В системе учета ТКО зарегистрировались свыше 7000 граждан

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
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Updated Сегодня, 17:38
Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, сейчас в систему ФГИС УТКО поступают данные из 85 российских регионов, 3718 органов местного самоуправления и от 182 региональных операторов. Благодаря оперативной актуализации данных информация быстро размещается на сайте. Сейчас в системе зарегистрировано свыше 7000 пользовательских аккаунтов. ФГИС УТКО позволяет отслеживать происходящие в сфере обращения с отходами процессы и является очередным этапом на пути к построению экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.
Субъекты РФ, региональные операторы и эксперты РЭО активно используют в работе инновационную систему.
Абсолютно всем пользователям доступны данные о существующих и строящихся комплексах по обработке ТКО и результаты статистики ФГИС УТКО, сообщает gorod55.ru.
По информации, озвученной заместителем гендиректора РЭО по цифровизации Алексеем Буровым, специалисты РЭО своевременно реагируют на обращения граждан и активно консультируют граждан по работе с ФГИС УТКО, в том числе по вопросам размещения информации в соответствии с нормами законодательства. Пользователям сайта доступны подробные видеоуроки, каждую неделю на ресурсе проходят онлайн-совещания с возможностью обратной связи.
С момента запуска в службу поддержки обратились порядка 3000 граждан.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена 14 января 2019 года в рамках указа президента. Основная задача РЭО — сформировать в России комплексную систему обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология». Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году: сортировка 100% объема отходов и снижение вдвое объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.