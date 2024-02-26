Глава РЭО Буцаев: В системе учета ТКО зарегистрировались свыше 7000 граждан

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена 14 января 2019 года в рамках указа президента. Основная задача РЭО — сформировать в России комплексную систему обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология». Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году: сортировка 100% объема отходов и снижение вдвое объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.