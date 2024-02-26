Глава ГИБДД Башкирии заявил о старте специальной операции

Законодательство требует, чтобы штрафы были оплачены в течение 60 дней с того момента, когда постановление о штрафе вступило в законную силу. Если он не оплачен вовремя, его размер может увеличиться вдвое. Другие последствия — обязательные работы на срок до 50 часов и арест на 15 суток.