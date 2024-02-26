Глава ГИБДД Башкирии заявил о старте специальной операции

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Глава УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов объяви о профилактическом мероприятии на дорогах республики. По его словам, инспекторы на протяжении нескольких дней будут обращать внимание пристальное внимание на платёжную дисциплину проштрафившихся водителей.
Владимир Севастьянов рассказал о более, чем 400 собственниках машин, которые игнорируют необходимость оплатить административные штрафы за нарушения ПДД. По республике насчитывается 50 штрафов, каждый из которых имеет сумму более 50 тыс рублей. 80 автолюбителей имеют задолженности на 100 тыс рублей и выше.
В январе 98 тыс материалов было направлено в подразделения ФССП для того, чтобы принудительно взыскать штрафы. Большая часть штрафов, раскрыл главный автоинспектор, «приходит» за счёт фото- и видеофиксации.
— К сожалению, некоторые водители осознанно игнорируют требования законодательства в этой области, продолжая уклоняться от уплаты наложенных административных штрафов.
Законодательство требует, чтобы штрафы были оплачены в течение 60 дней с того момента, когда постановление о штрафе вступило в законную силу. Если он не оплачен вовремя, его размер может увеличиться вдвое. Другие последствия — обязательные работы на срок до 50 часов и арест на 15 суток.
Мероприятия «ШТРАФ» продлятся до 1 марта.
Недавно стало известно, сколько денег принесли в бюджет республики камеры фиксации нарушений.