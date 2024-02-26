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ФАС высказала замечания к «Яндекс. Такси» из-за алгоритма ценообразования

26 февраля 2024, 05:40
У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) имеются серьезные замечания к работе «Яндекс.Такси», включая алгоритм формирования цен в приложении. Об этом заявил глава российской антимонопольной службы Петр Иванов в беседе с изданием «Известия».

По словам главы ведомства, только за прошлый год ФАС получила более трехсот жалоб на компанию от российских граждан, включая пассажиров и водителей. Основными проблемами были стоимость поездок и меры, которые предпринимает агрегатор в связи с блокировками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении блокировок водителей и пассажиров на платформе компании было отправлено письмо, в котором указывается на необходимость четкой формулировки нарушений и мер ответственности в документах.

Кроме того, ФАС рекомендовала «Яндексу» снизить комиссию для перевозчиков до уровня конкурентного (менее 30%). Еще одной проблемой являются алгоритмы, поскольку компания не разглашает принципы ценообразования услуг.

По словам главы ФАС, в настоящее время орган проводит анализ практик ценообразования агрегаторов.

Он также отметил, что пока что ведомство не может применить меры в отношении агрегатора, так как до конца текущего года действует мораторий на проверки IT-компаний, аккредитованных в РФ.

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