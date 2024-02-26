«Будут дальше травить людей»: Жители Башкирии недовольны качеством воздуха

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Жители города Салават пожаловались на плохое качество воздуха. По их словам, «дышать в городе невозможно».
На загазованность на юге Башкирии обратили внимание пользователи соцсетей. Анастасия Р. написала в комментариях под записью Р. Хабирова в Vk:
— В городе Салават уже третий день невозможно выйти на улицу и открыть окна- очень сильно пахнет промышленными выбросами.
Сильный туман, возникший, по её мнению, из-за отходов, распространился до Стерлитамака. С вопросом о том, когда власти обратят внимание на экологическое состояние южных городов, обратился Игорь Р.
Министерство экологии отреагировало традиционными отписками о мерах контроля состояния атмосферного воздуха. Выяснилось, что 24 февраля мониторинг атмосферного воздуха выявил превышение допустимых концентраций выбросов. О каких газах идёт речь, в комментариях не говорится. Последний отчёт в специальном разделе сайта минэкологии датируется 21 февраля.
Месяц назад жители городов республики уже жаловались на «ядовитый смог». Несколько дней назад было выявлено превышение концентрации опасных веществ в уфимском воздухе.