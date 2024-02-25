Весна близко: в Башкирии потеплеет до +4 градусов

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Башкирии после заморозков из-за «сибирского» антициклона температура воздуха будет постепенно повышаться. Если в праздничные выходные в республике среднесуточные температуры воздуха были на 4-8° ниже климатической нормы, то в начале последней недели февраля температура воздуха днем повысится до -1…-6°, по юго-востоку республики — до +4°.
При этом температура воздуха ночью будет по-прежнему низкой от -13 до -22°. Ветер северо-западный — от слабого до умеренного.
Напомним, по прогнозам Гидрометцентра России в Башкирии в феврале среднемесячная температура воздуха ожидалась на 1° выше нормы (при норме в -11,7°).