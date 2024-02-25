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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Весна близко: в Башкирии потеплеет до +4 градусов

Весна близко: в Башкирии потеплеет до +4 градусов

25 февраля 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Весна близко: в Башкирии потеплеет до +4 градусов

После февральских заморозков температура воздуха в Башкирии будет постепенно повышаться.

В Башкирии после заморозков из-за «сибирского» антициклона температура воздуха будет постепенно повышаться. Если в праздничные выходные в республике среднесуточные температуры воздуха были на 4-8° ниже климатической нормы, то в начале последней недели февраля температура воздуха днем повысится до -1…-6°, по юго-востоку республики — до +4°.

При этом температура воздуха ночью будет по-прежнему низкой от -13 до -22°. Ветер северо-западный — от слабого до умеренного.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра России в Башкирии в феврале среднемесячная температура воздуха ожидалась на 1° выше нормы (при норме в -11,7°).

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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