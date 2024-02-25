Весна близко: в Башкирии потеплеет до +4 градусов

В Башкирии после заморозков из-за «сибирского» антициклона температура воздуха будет постепенно повышаться. Если в праздничные выходные в республике среднесуточные температуры воздуха были на 4-8° ниже климатической нормы, то в начале последней недели февраля температура воздуха днем повысится до -1…-6°, по юго-востоку республики — до +4°.