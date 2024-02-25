В Уфе массовые проверки ГИБДД выявили более 300 нарушений

Во время массовых проверок было пресечено 314 нарушений ПДД. Из них наибольшее число нарушений было связано с правилами пристегивания ремнями безопасности (44) и правилами перевозки детей (23). Также 20 пешеходов было привлечено к ответственности за нарушение требований ПДД, 14 водителей — за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.