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В Уфе массовые проверки ГИБДД выявили более 300 нарушений

В Уфе массовые проверки ГИБДД выявили более 300 нарушений

25 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI
В Уфе в праздничные выходные сотрудники ГИБДД провели массовые проверки на дорогах города. В результате были зафиксированы десятки нарушений.

В Уфе в праздничные выходные 23–24 февраля прошли массовые проверки водителей. В День защитника Отечества в столице республики было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет.

Во время массовых проверок было пресечено 314 нарушений ПДД. Из них наибольшее число нарушений было связано с правилами пристегивания ремнями безопасности (44) и правилами перевозки детей (23). Также 20 пешеходов было привлечено к ответственности за нарушение требований ПДД, 14 водителей — за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.

Кроме того, задержано 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 1 водитель, управлявший транспортным средством без водительского удостоверения.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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