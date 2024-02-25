В Уфе массовые проверки ГИБДД выявили более 300 нарушений

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Уфе в праздничные выходные 23–24 февраля прошли массовые проверки водителей. В День защитника Отечества в столице республики было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет.
Во время массовых проверок было пресечено 314 нарушений ПДД. Из них наибольшее число нарушений было связано с правилами пристегивания ремнями безопасности (44) и правилами перевозки детей (23). Также 20 пешеходов было привлечено к ответственности за нарушение требований ПДД, 14 водителей — за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.
Кроме того, задержано 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 1 водитель, управлявший транспортным средством без водительского удостоверения.