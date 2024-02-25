В Башкирии в 2024 году на развитие ОЭЗ «Алга» потратят еще 1,4 млрд рублей

— Резидентам ОЭЗ мы предоставляем целый ряд мер поддержки. Это налоговые преференции, льготная аренда земельных участков, применение ускоренной амортизации основных средств, действие свободной таможенной зоны. Соответственно, инвесторы заинтересованы в том, чтобы размещать свои производства в особой экономической зоне. На начало 2024 года резиденты вложили в развитие своих производств более 6 млрд рублей и создали 928 рабочих мест. По всем основным показателям наблюдается рост, — рассказал глава кабинета министров республики.