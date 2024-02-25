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В Башкирии в 2024 году на развитие ОЭЗ «Алга» потратят еще 1,4 млрд рублей

В Башкирии в 2024 году на развитие ОЭЗ «Алга» потратят еще 1,4 млрд рублей

25 февраля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии в 2024 году на развитие ОЭЗ «Алга» потратят еще 1,4 млрд рублей

Особая экономическая зона «Алга» продолжает развиваться — в этом году в нее будет вложено еще 1,4 млрд рублей.

На обеспечение деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» из бюджета Республики Башкортостан в 2020–2023 гг. было выделено более 4 млрд рублей. Выделенные республикой средства были направлены на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, в том числе на разработку проекта планировки территории ОЭЗ, инженерные и археологические изыскания, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, проектно-изыскательские работы на строительство систем водоснабжения, водоотведения, внутриплощадочных автомобильных дорог и др.

В текущем году планируется направить на создание объектов инфрастуктуры ОЭЗ еще 1,4 млрд рублей.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, ОЭЗ «Алга» остается одним из факторов инвестиционной привлекательности региона.

— Резидентам ОЭЗ мы предоставляем целый ряд мер поддержки. Это налоговые преференции, льготная аренда земельных участков, применение ускоренной амортизации основных средств, действие свободной таможенной зоны. Соответственно, инвесторы заинтересованы в том, чтобы размещать свои производства в особой экономической зоне. На начало 2024 года резиденты вложили в развитие своих производств более 6 млрд рублей и создали 928 рабочих мест. По всем основным показателям наблюдается рост, — рассказал глава кабинета министров республики.

В настоящее время на территории ОЭЗ в качестве резидентов зарегистрирована 21 компания с заявленным объемом инвестиций 62 млрд рублей, запланировано создание свыше 2800 рабочих мест. Учитывая интерес инвесторов к реализации проектов с применением преференций ОЭЗ, в июне 2023 года Правительством России было принято решение об увеличении площади «Алга» до 763 га за счет земельных участков Индустриального парка «Уфимский».

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов РБ. ОЭЗ располагается на пяти обособленных площадках, что позволяет обеспечить размещение предприятий по кластерному типу, сгруппировав их по отраслевой принадлежности, по схожести технологий и сырьевой базы. По итогам 2023 года в рамках VII Национального рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон России «Алга» признана лучшей в номинации «Импортозамещение».

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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