В Башкирии полиция задержала 21-летнего курьера телефонных мошенников

По предварительным данным, ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что дочь пенсионерки попала в аварию и ей срочно требуются денежные средства для выплаты компенсации пострадавшим. Женщина собрала 700 тыс. рублей из своих сбережений и передала эту сумму «специальному человеку», который пришел к ней домой. Позже выяснилось, что никто из близких в ДТП не попадал, это была уловка телефонных аферистов. Потерпевшая обратилась в полицию.