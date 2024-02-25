В Башкирии полиция задержала 21-летнего курьера телефонных мошенников

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
71-летняя жительница Бакалинского района РБ стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».
По предварительным данным, ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что дочь пенсионерки попала в аварию и ей срочно требуются денежные средства для выплаты компенсации пострадавшим. Женщина собрала 700 тыс. рублей из своих сбережений и передала эту сумму «специальному человеку», который пришел к ней домой. Позже выяснилось, что никто из близких в ДТП не попадал, это была уловка телефонных аферистов. Потерпевшая обратилась в полицию.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого курьера — 21-летнего уфимца. Он дал признательные показания и рассказал, что незаконную подработку нашел в социальных сетях. Его направили в Бакалинский, Давлекановский и Чекмагушевский районы, но забрать деньги удалось лишь в первом случае. Похищенные средства он отправил аферистам, небольшую часть оставил себе и в последующем потратил на личные нужды.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.