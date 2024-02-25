В Башкирии отремонтируют 5 километров дороги Уфа — Чишмы

На сегодняшний день 67,8% дороги Уфа — Чишмы уже находится в нормативном состоянии. После ремонта нормативам будет соответствовать 81,82 процента этой дороги. Дорожные работы начнутся ориентировочно в мае–июне и закончатся до конца 2024 года.