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В Башкирии отремонтируют 5 километров дороги Уфа — Чишмы

В Башкирии отремонтируют 5 километров дороги Уфа — Чишмы

25 февраля 2024, 10:06
Фото: 1MI
В Башкортостане отремонтируют в этом году более 5 километров дороги Уфа — Чишмы. Ремонт этого дорожного участка будет проводиться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожные работы будут проводиться от моста через железную дорогу возле села Нижегородка до Таптыково. На эти цели направят 127,8 млн рублей.

— Дорога обеспечивает транспортную связь между Уфой, Уфимским и Чишминским районами. Здесь проходят межмуниципальные маршруты. Поэтому важно отремонтировать эту дорогу, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

На сегодняшний день 67,8% дороги Уфа — Чишмы уже находится в нормативном состоянии. После ремонта нормативам будет соответствовать 81,82 процента этой дороги. Дорожные работы начнутся ориентировочно в мае–июне и закончатся до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии в этом году отремонтируют дорогу Уфа — Охлебинино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность дорожного участка — пять километров.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России. Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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