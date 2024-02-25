В Башкирии отремонтируют 5 километров дороги Уфа — Чишмы

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:09
Дорожные работы будут проводиться от моста через железную дорогу возле села Нижегородка до Таптыково. На эти цели направят 127,8 млн рублей.
— Дорога обеспечивает транспортную связь между Уфой, Уфимским и Чишминским районами. Здесь проходят межмуниципальные маршруты. Поэтому важно отремонтировать эту дорогу, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
На сегодняшний день 67,8% дороги Уфа — Чишмы уже находится в нормативном состоянии. После ремонта нормативам будет соответствовать 81,82 процента этой дороги. Дорожные работы начнутся ориентировочно в мае–июне и закончатся до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии в этом году отремонтируют дорогу Уфа — Охлебинино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность дорожного участка — пять километров.
Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России. Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.