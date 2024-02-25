В Башкирии двое человек попали в больницу после пожара в частном доме

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Сегодня ночью, 25 февраля, в селе Большесухоязово Мишкинского района произошел пожар в одном из частных домов на ул. Болотной. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, в результате пожара в бревенчатом доме размером 5×6 м пострадали двое пенсионеров — мужчина и женщина, 1949 г. р. С термическими ожогами кистей рук и лица оба были госпитализированы в бирскую ЦРБ.
Сотрудники МЧС России потушили пожар. Расследование произошедшего проводит дознаватель МЧС России. По одной из версий пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрического отопительного оборудования.
— Не оставляйте без присмотра, тем более на ночь работающие обогреватели, не перегружайте электросеть, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печного отопления, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.