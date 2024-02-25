mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Башкирии двое человек попали в больницу после пожара в частном доме

В Башкирии двое человек попали в больницу после пожара в частном доме

25 февраля 2024, 05:25
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии двое человек попали в больницу после пожара в частном доме

В частном доме Мишкинского района Башкирии произошел пожар, в результате пострадали двое пенсионеров.

Сегодня ночью, 25 февраля, в селе Большесухоязово Мишкинского района произошел пожар в одном из частных домов на ул. Болотной. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, в результате пожара в бревенчатом доме размером 5×6 м пострадали двое пенсионеров — мужчина и женщина, 1949 г. р. С термическими ожогами кистей рук и лица оба были госпитализированы в бирскую ЦРБ.

Сотрудники МЧС России потушили пожар. Расследование произошедшего проводит дознаватель МЧС России. По одной из версий пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрического отопительного оборудования.

— Не оставляйте без присмотра, тем более на ночь работающие обогреватели, не перегружайте электросеть, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печного отопления, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Опрос. Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?
23 февраля, 09:16
«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии
23 февраля, 08:40
Стало известно, на каких дорогах Уфы установят системы интеллектуального управления
Сегодня, 05:40
Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии
23 февраля, 06:15
В Башкирии на несколько тысяч увеличилось число инвалидов
23 февраля, 06:42
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47