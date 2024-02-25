В Башкирии двое человек попали в больницу после пожара в частном доме

Сегодня ночью, 25 февраля, в селе Большесухоязово Мишкинского района произошел пожар в одном из частных домов на ул. Болотной. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, в результате пожара в бревенчатом доме размером 5×6 м пострадали двое пенсионеров — мужчина и женщина, 1949 г. р. С термическими ожогами кистей рук и лица оба были госпитализированы в бирскую ЦРБ.