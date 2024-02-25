Стало известно, на каких дорогах Уфы установят системы интеллектуального управления

Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе ведется с 2022 года. За два года в столице Башкирии модернизирован 101 светофор из 415 существующих. Для удобства водителей на трассе Уфа — Аэропорт и на выезде из города перед Затонским мостом установлены два табло переменной информации. В режиме реального времени они информируют участников движения о температуре и состоянии покрытия, коэффициенте сцепления колес с дорогой, а также о рекомендуемой скорости.