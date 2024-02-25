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Стало известно, на каких дорогах Уфы установят системы интеллектуального управления

Стало известно, на каких дорогах Уфы установят системы интеллектуального управления

25 февраля 2024, 05:40
Фото: 1MI
Дороги Уфы оборудуют 39 «умными» светофорными объектами, 110 детекторами транспортного потока и 70 камерами видеонаблюдения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Установку и настройку оборудования завершат до конца этого года.

Системы интеллектуального управления установят на улицы Комсомольская, Кувыкина, Зорге, Лесотехникума, 8 Марта, Вологодская, Заки Валиди, Карла Маркса, Софьи Перовской, Сочинская, 50 лет Октября, Центральная. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Александра Клебанова, с помощью внедрения интеллектуальных транспортных систем увеличится пропускная способность данных улиц.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе ведется с 2022 года. За два года в столице Башкирии модернизирован 101 светофор из 415 существующих. Для удобства водителей на трассе Уфа — Аэропорт и на выезде из города перед Затонским мостом установлены два табло переменной информации. В режиме реального времени они информируют участников движения о температуре и состоянии покрытия, коэффициенте сцепления колес с дорогой, а также о рекомендуемой скорости.

— Предполагается, что благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем пропускная способность улиц Уфы увеличится на 20%, а также повысится безопасность на дорогах, — отметили в ведомстве.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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