Мэр Стерлитамака Рустем Газизов прокомментировал возгорание пассажирского автобуса

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:40
Мэр Стерлитамака Рустем Газизов прокомментировал инцидент, произошедший вчера днем, 24 февраля. Напомним, прямо на дороге загорелся пассажирский автобус марки «Газель», который следовал по городскому маршруту. Пассажиры самостоятельно покинули автобус, пострадавших не было.
— Рядом с остановкой общественного транспорта на ул. Мира произошло возгорание междугородней газели «Некст». Она следовала проездом через наш город. Сразу хочу сообщить, что жертв нет. Все службы сработали незамедлительно. На место пожара выехали экстренные службы: пожарная часть, сотрудники ГИБДД, Росгвардии и скорой медицинской помощи.
Рустем Газизов отметил, что пожар был быстро локализован, и соответствующие службы занялись установлением причин возгорания. Дорогу от ул. Мира до ул. Советской была временно перекрыта.
Как ранее сообщал Mkset, и. о. прокурора Стерлитамака Евгений Горбунов выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Перевозчик будет проверен прокуратурой в рамках надзорных мероприятий, чтобы убедиться, что он соблюдает требования безопасности при перевозке пассажиров и эксплуатации транспортных средств. В случае выявления нарушений, прокуратура примет меры по реагированию согласно установленным процедурам.