Башкирия отправила в Азию и Европу более 2,4 тысячи тонн масличного льна

По итогам прошлого года экспорт агропромышленного комплекса увеличился на 79%. В целом за 2023 год из республики отгружено почти 748 тыс. тонн различной сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день Башкирия экспортирует свои товары в 44 страны мира, а 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — это растительное масло, шроты и жмыхи.