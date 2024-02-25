Башкирия отправила в Азию и Европу более 2,4 тысячи тонн масличного льна

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По данным управления Россельхознадзора по республике, в общей сложности было экспортировано 70 партий продукции. Отобранные образцы прошли экспертизы в лаборатории. Согласно результатам исследований, опасных карантинных организмов не выявлено. Масличный лен соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕС и страны-импортера.
По итогам прошлого года экспорт агропромышленного комплекса увеличился на 79%. В целом за 2023 год из республики отгружено почти 748 тыс. тонн различной сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день Башкирия экспортирует свои товары в 44 страны мира, а 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — это растительное масло, шроты и жмыхи.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.