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Башкирия отправила в Азию и Европу более 2,4 тысячи тонн масличного льна

Башкирия отправила в Азию и Европу более 2,4 тысячи тонн масличного льна

25 февраля 2024, 07:10
Фото: 1MI
Сельхозпредприятия Башкирии в январе 2024 года отправили в страны Азии и Европы более 2,4 тыс. тонн продовольственного масличного льна. Экспорт продукции является одним из главных направлений нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным управления Россельхознадзора по республике, в общей сложности было экспортировано 70 партий продукции. Отобранные образцы прошли экспертизы в лаборатории. Согласно результатам исследований, опасных карантинных организмов не выявлено. Масличный лен соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕС и страны-импортера.

По итогам прошлого года экспорт агропромышленного комплекса увеличился на 79%. В целом за 2023 год из республики отгружено почти 748 тыс. тонн различной сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день Башкирия экспортирует свои товары в 44 страны мира, а 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — это растительное масло, шроты и жмыхи.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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