Жительница Уфы отметила свой 102-й день рождения в День защитника Отечества

Администрация Октябрьского района отметила, что Ефросинья Афанасьевна является представителем поколения, которое прошло через множество испытаний Великой Отечественной войны, работало на благо Родины, несмотря на усталость и трудности, и достигало новых высот в своей трудовой деятельности.