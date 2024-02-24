Жительница Уфы отметила свой 102-й день рождения в День защитника Отечества

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
Вчера, 23 февраля, жительница Октябрьского района Уфы, Ефросинья Решетникова, отметила свой 102-й день рождения. Чиновники навестили Ефросинью, вручили ей цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья и стойкости духа.
Администрация Октябрьского района отметила, что Ефросинья Афанасьевна является представителем поколения, которое прошло через множество испытаний Великой Отечественной войны, работало на благо Родины, несмотря на усталость и трудности, и достигало новых высот в своей трудовой деятельности.