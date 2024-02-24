mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Жительница Уфы отметила свой 102-й день рождения в День защитника Отечества

Жительница Уфы отметила свой 102-й день рождения в День защитника Отечества

24 февраля 2024, 09:11
Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района Уфы

Вчера, 23 февраля, жительница Октябрьского района Уфы, Ефросинья Решетникова, отметила свой 102-й день рождения. Чиновники навестили Ефросинью, вручили ей цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья и стойкости духа.

Администрация Октябрьского района отметила, что Ефросинья Афанасьевна является представителем поколения, которое прошло через множество испытаний Великой Отечественной войны, работало на благо Родины, несмотря на усталость и трудности, и достигало новых высот в своей трудовой деятельности.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Пенсионерка
Подпишитесь
Опрос. Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?
Вчера, 09:16
«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии
Вчера, 08:40
Стало известно, какая компания отремонтирует участок улицы в центре Уфы
Вчера, 11:18
Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии
Вчера, 06:15
В Башкирии на несколько тысяч увеличилось число инвалидов
Вчера, 06:42
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47